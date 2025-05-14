Компания Presight открыла региональный офис в Астане

Она является глобальным лидером в области аналитики больших данных, основанной на технологиях искусственного интеллекта.

В рамках официального визита в Казахстан Наследного Принца Абу-Даби, шейха Халеда бин Мохаммеда бин Зайда Аль Нахайяна, состоялось торжественное открытие зарубежного офиса компании Presight (G42) в Астане.

В целях реализации ключевых инициатив в области искусственного интеллекта и цифровой трансформации в Казахстане компания Presight открыла офис в Астане для поддержки проектов и расширения операционной деятельности. Новый офис, расположенный на территории «ЭКСПО», выполняет функцию регионального хаба в Центральной Азии. На данный момент в офисе работает более 40 казахстанских специалистов, что подчеркивает приверженность компании развитию местных кадров и вклад в цифровую трансформацию страны.

«Открытие регионального офиса Presight в Астане — это важный шаг к укреплению нашего статуса как центра инноваций и технологий в Центральной Азии. Мы уверены, что сотрудничество с такими ведущими компаниями, как Presight, позволит нам не только развивать цифровые решения, но и создавать новые возможности для бизнеса и общества в целом. Это также станет значимым вкладом в развитие искусственного интеллекта в нашей стране, открывая новые горизонты для его применения в различных отраслях», — сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической деятельности РК Жаслан Мадиев.

Во время официальной церемонии при участии Президента РК Касым-Жомарта Токаева и шейха Халеда бин Мохаммеда бин Зайда были подписаны следующие соглашения с участием Presight:

— соглашение о поставке двух кластеров суперкомпьютеров Nvidia H200 для создания высокопроизводительного вычислительного центра;

— соглашение о создании центра обработки данных для обслуживания цифровой инфраструктуры умного города в Астане.

Проекты Presight укрепляют позиции Казахстана как регионального лидера в сфере искусственного интеллекта. На базе центра Alem.AI в Астане будет создан ситуационный центр, который станет интеллектуальным ядром городской инфраструктуры столицы. Эта передовая платформа обеспечит интеллектуальный мониторинг и принятие решений в таких ключевых областях, как энергетика, общественная безопасность и управление городской инфраструктурой.

«Открытие офиса в Астане — это значимый этап в международной экспансии Presight. Для нас большая честь, что именно Казахстан стал первой страной, где компания начала свою региональную деятельность в Центральной Азии. Это отражает нашу глубокую приверженность поддержке цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта. Создание зарубежного офиса на территории ЭКСПО подтверждает нашу уверенность в стратегическом видении, лидерстве и талантах Казахстана. Мы гордимся тем, что можем внести вклад в развитие местной экспертизы и формирование более умного, технологичного будущего для страны», — отметил генеральный директор Presight Томас Прамотедхам.

Проект умного города в Астане, реализуемый компанией Presight, укрепит позиции Казахстана как регионального лидера в области искусственного интеллекта и станет ориентиром на глобальном уровне в сфере цифровизации. Проект направлен на повышение общественной безопасности, эффективное управление городской инфраструктурой в реальном времени, устойчивое энергопотребление и развитие сервисов, ориентированных на потребности граждан. 60% проекта реализуется с участием казахстанских поставщиков, что обеспечивает высокий уровень вовлеченности локального бизнеса и вклад в экономику страны.

Официальный государственный визит шейха Халеда бин Мохаммеда бин Зайда Аль Нахайяна символизирует прочные двусторонние отношения между ОАЭ и Казахстаном, основанные на доверии, стратегическом партнерстве и общей приверженности ускорению цифровой трансформации столиц. Сотрудничество Presight с Казахстаном осуществляется при полном содействии и поддержке руководства обеих стран.