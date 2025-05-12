Taobao официально зашел в Казахстан

Крупный китайский маркетплейс предлагает пользователям новый интерфейс приложения, расширяя возможности для покупателей.

Taobao, популярная платформа для онлайн-покупок, объявила о своем официальном запуске в Казахстане, представив русскоязычное мобильное приложение. В компании рассказали о планах по дальнейшему развитию связей с местным рынком. Цель инициативы — предоставить казахстанским покупателям доступ к разнообразным товарам непосредственно с платформы.

По данным компании Analysys, в финансовом году, закончившемся 31 марта 2024 года, Taobao и ее родственная платформа Tmall, ориентированная на бренды, вместе составили крупнейший в мире цифровой розничный бизнес по объему валового товарооборота. В последние годы Taobao расширил свое присутствие на мировых рынках.

«Мы рады официально представить Taobao в Казахстане, запустив новую языковую опцию, которая знаменует собой наш первый серьезный шаг на пути к взаимодействию с пользователями в Казахстане и других странах Центральной Азии. Устранив языковые барьеры, мы надеемся предоставить местным пользователям беспрепятственный доступ к нашему обширному и разнообразному ассортименту товаров, особенно в таких категориях, как мода и модные аксессуары, товары для дома и быта, товары для мам и детей», — говорит Каролина Рен, глава Taobao в Центральной Азии.

Мобильное приложение Taobao имеет понятный интерфейс, предлагает казахстанцам подробное описание товаров и пересчитывает цены в тенге (KZT). Taobao стремится сделать трансграничные покупки более интуитивными и приятными для казахстанских пользователей. Для начала новый интерфейс будет включать в себя подборку трендовых товаров, а со временем предложит гораздо более широкий ассортимент продукции, чтобы обеспечить пользователям разнообразие, аналогичное тому, какое предлагается в китайском интерфейсе.

«С момента начала локализации в 2024 году Taobao добился значительного прогресса в создании торгового опыта, учитывающего потребности казахстанских пользователей. В настоящее время платформа поддерживает такие способы оплаты, как Visa, Master Card и Alipay International. В будущем планируется ввести дополнительные варианты. Материнская компания Taobao Kazakhstan зарегистрирована в качестве плательщика НДС в Казахстане и стремится соблюдать требования местного законодательства. Taobao отображает применимый НДС для каждой покупки и включает его в окончательную цену при оформлении заказа, обеспечивая бесперебойную работу и прозрачность ценообразования», — отмечают представители компании.

Помимо этого, Taobao работает над созданием надежной логистической инфраструктуры в Казахстане, которая является основой для бесперебойной и надежной работы магазинов. Пользователи могут выбирать между доставкой до двери или самовывозом в выбранном ими месте, а также отслеживать свои заказы с помощью соответствующей функции на платформе. В настоящее время сеть Taobao насчитывает более 200 пунктов самовывоза по всему Казахстану. Бесплатная доставка предоставляется на широкий ассортимент товаров при заказе на сумму не менее 99 юаней (около 6 990 тенге).

«Сегодняшний запуск — это только начало нашего пути в обслуживании казахстанского рынка. В будущем мы намерены продолжить локализацию нашей деятельности, включая укрепление логистической инфраструктуры при поддержке Cainiao, нашего логистического партнера, и внедрение казахскоязычного интерфейса. Наша миссия выходит за рамки простого содействия онлайн-покупкам, мы также готовимся к тому, чтобы курировать и продвигать казахстанские товары среди китайских потребителей через платформу Tmall Global. Мы рассчитываем на установление еще более прочных связей с казахстанским рынком. В честь запуска русскоязычной версии мобильного приложения пользователи в Казахстане могут совершать покупки в приложении Taobao и пользоваться ограниченным предложением в размере 30 юаней (около 2 120 тенге) на любую покупку стоимостью от 31 юаня (около 2 180 тенге) и выше. Taobao также приглашает пользователей делиться своими впечатлениями в процессе распаковки покупок, чтобы получить шанс заработать до 200 юаней (около 14 120 тенге) в виде ваучеров на покупки», — добавила Каролина Рен.