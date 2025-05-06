В МЦРИАП обсудили деятельность ОЦИБ в Казахстане

2 мая состоялась встреча под председательством министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслана Мадиева с отраслевыми компаниями и с заинтересованными госорганами в сфере ИБ.

Главной темой обсуждения стало текущее состояние операционных центров информационной безопасности в Казахстане и ужесточение лицензионных требований в целях создания киберкластера, который, в свою очередь, поможет отраслевым компаниям экспортировать отечественные решения на зарубежный рынок, а также укреплять экосистему кибербезопасности.

Отдельное внимание уделили проработке механизмов поддержки отраслевых компаний в сфере кибербезопасности. Также были озвучены их предложения по внесению изменений в законодательство в сфере ИБ, которые будут проанализированы.