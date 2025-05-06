В Астане завершилась первая Республиканская олимпиада по искусственному интеллекту

На AI Olymp собрались школьники 9-11 классов.

В стенах Astana IT University прошел финал первой Республиканской олимпиады по искусственному интеллекту среди школьников 9-12 классов — AI Olymp. Участниками стали 40 лучших школьников со всех регионов страны, прошедших строгий отбор на предварительном этапе. Олимпиада организована Федерацией по спортивному программированию Казахстана совместно с сообществом специалистов анализа данных и машинного обучения DSML.KZ, при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Генеральным партнером выступил технопарк Astana Hub, который активно продвигает искусственный интеллект и развивает проекты, способствующие развитию технологий и инноваций в Казахстане и за его пределами.

Олимпиада AI Olymp стала первым масштабным мероприятием в стране, направленным на развитие интереса к технологиям искусственного интеллекта среди школьников. Ее проведение стало результатом стратегического партнерства между государственными структурами и экспертным сообществом.

«AI Olymp — это большой шаг к формированию нового поколения казахстанских талантов в области искусственного интеллекта. Сегодня мы видим активный интерес школьников к искусственному интеллекту. Наша задача — поддержать этот интерес, дать возможности и создать среду, где такие ребята смогут раскрыть свой потенциал и в будущем стать лидерами в технологической трансформации страны», — отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

Олимпиада продлилась два дня и включала два пятичасовых соревновательных тура. Помимо состязаний участники посетили лекции от экспертов в области ИИ, которые поделились планами по развитию этой сферы в Казахстане.

По итогам финала 12 сильнейших участников будут приглашены на учебно-тренировочные сборы, по завершении которых будет сформирована национальная сборная Казахстана для участия в Международной олимпиаде по ИИ (IOAI), которая пройдет в августе 2025 года в Пекине.

«AI Olymp — это не разовое мероприятие, а старт системной работы с молодыми талантами. Это будущие архитекторы цифровой экономики Казахстана. Они не спрашивают, что такое ИИ. Они уже думают, как его улучшить», — подчеркнул в своей речи президент Федерации по спортивному программированию Багдат Мусин.

Церемонию закрытия посетили министр цифрового развития Жаслан Мадиев и президент Федерации по спортивному программированию Багдат Мусин. Они отметили важность подготовки молодых ИИ-специалистов и выразили уверенность, что Казахстан будет достойно представлен на международной арене.