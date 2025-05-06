Выплаты по всем обязательным классам страхования автоматизированы в РК

Цифровизация является одним из основных трендов в развитии страховой отрасли, позволяющая улучшить качество обслуживания клиентов, повысить оперативность и снизить затраты.

С 2024 года в Казахстане были автоматизированы страховые выплаты по всем обязательным классам страхования. Теперь можно не только заключить страховой договор онлайн, но и направить через сайт или мобильное приложение страховой организации заявление и пакет документов на получение страховой выплаты и получить ее прямо на банковский счет. В этом случае не требуется тратить время на посещение офиса страховой организации и сбор бумажных документов. О развитии цифровизации в сфере страхования и процедурах обращения к страховому омбудсмену рассказала заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева.

В прошлом году был запущен первый цифровой страховой продукт — Европротокол. Автовладельцы при мелких ДТП вправе обратиться за страховой выплатой в упрощенном порядке без вызова дорожной полиции и обращения в суд.

«Благодаря Европротоколу страховые выплаты по обязательному автострахованию существенно выросли. На сегодня по упрощенной процедуре выплачено 2,8 млрд тенге по 15,2 тыс. случаям. Средний срок выплат сократился до 15 календарных дней, при том, что раньше эта процедура занимала в среднем 2-3 месяца с момента ДТП. Оформить упрощенную выплату можно через мобильные приложения Европротокол или DTP.kz либо напрямую через сайт страховой организации», — сообщила спикер.

Для упрощения процесса выбора оптимальных вариантов страхования для потребителей на сайте АО «Фонд гарантирования страховых выплат» был запущен тестовый сервис. Он позволяет сравнить условия страховых продуктов, предлагаемых различными страховыми организациями, и рассчитать их стоимость. Сервис предоставляет доступ на сайты страховщиков, где можно ознакомиться с правилами страхования, понять, какие есть программы страхования и выбрать для себя подходящие условия.

«Автоматизация процессов, запуск цифровых продуктов, таких как Европротокол, и внедрение онлайн-сервисов для заключения договоров и получения выплат значительно упростили взаимодействие клиентов со страховыми организациями и повысили прозрачность страхования», — добавила Мария Хаджиева.

Также по информации зампредседателя Агентства, с 2024 года на страховом рынке введена процедура обязательного досудебного урегулирования споров страховым омбудсменом.

«Обращение к страховому омбудсмену стало обязательным для клиентов страховых организаций перед направлением жалобы в суд. Для физических лиц обращение к омбудсмену является бесплатным, не требует привлечения оценщиков или юристов. За 2024 год страховым омбудсменом рассмотрено 8 875 дел из них обжаловано в суде 18 решений, 2 решения отменены судом», — проинформировала она.

Защиту прав клиентов страховых организаций, лишенных лицензии, обеспечивает Фонд гарантирования страховых выплат. Его гарантии охватывают все обязательные и социально значимые классы страхования. Даже если страховая организация лишилась лицензии, клиент продолжит получать страховые выплаты в полном объеме за счет резервов гарантирования Фонда. Фонд также осуществляет страховые выплаты пострадавшим в ДТП, виновник которого скрылся с места аварии. Такие выплаты можно получить в упрощенном порядке через приложение Европротокол.

Напомним — в Казахстане второй день наблюдаются проблемы с оформлением полиса ОС ГПО ВТС.