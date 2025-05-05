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34 место занял Казахстан в IMD World Digital Competitiveness 2024

    Приложение Halyk Bank недоступно в Казахстане

    О том, сколько пользователей столкнулось со сбоем, пока неизвестно.

    5 мая 2025 18:35, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Софт, Общество

    Вот уже несколько часов пользователи не могут зайти в суперапп от Halyk Bank: при попытке аутентификации окно входа в приложение — это единственное, что видит клиент банка, и дальше никаких действий совершить не может. Спустя несколько минут появляется сообщение «ошибка аутентификации».

    В Halyk Bank прокомментировали ситуацию: «Уважаемые клиенты! Halyk Bank информирует о временных технических затруднениях, которые могут повлиять на стабильность работы наших сервисов. Наши специалисты уже работают над устранением неполадок. Мы приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за понимание и терпение. О полном восстановлении работы сервисов будет сообщено дополнительно. С уважением, Halyk Bank».

    Обновление. На 18:40 по времени Астаны доступ к приложению Halyk Bank был восстановлен, однако спустя несколько минут снова появились сообщения об ошибке.

    Добавим также, что во второй половине дня казахстанцы столкнулись с проблемами при попытках оформить полис ОГПО через онлайн-сервисы. Система не работает, в call-центрах страховых компаний отмечают, что проблемы — на стороне владельца государственных баз данных, ссылаясь на «временные затруднения при обмене данными с государственными сервисами». В АО НИТ проблему никак не комментируют.

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