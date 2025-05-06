Важная информация для налогоплательщиков: учет ККМ переведен в новую систему

В рамках цифровой трансформации налоговой системы осуществляется поэтапный запуск модулей и подсистем интегрированной системы налогового администрирования.

В Департаменте государственных доходов Алматы пояснили, что с переходом на ИСНА осуществляется перевод функций взаимодействия с операторами фискальных данных по вопросам постановки, изменения сведений и снятия с учета контрольно-кассовых машин (ККМ) с функцией фиксации или передачи данных, передает Zakon.kz.

Эта функция выведена из интегрированной налоговой информационной системы отношении восьми операторов: АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком», АО «Jusan Mobile», ТОО «Кар-Тел», АО «Kaspi Bank», ТОО «IT ANALYTICS», ТОО «Smartcontract», ТОО «Бухта».

С началом пилотного проекта все действия, связанные с регистрацией, изменением сведений и снятием с учета ККМ, производятся исключительно через ИС ИСНА. При этом данные не синхронизируются с ИНИС, что требует внимания со стороны налогоплательщиков.

«В этой связи при снятии ККМ с учета в ОФД налогоплательщику необходимо обратиться в Управление государственных доходов по месту регистрации ККМ для завершения процедуры снятия с регистрационного учета в ИНИС», — отметили в ДГД. В департаменте рекомендуют налогоплательщикам своевременно учитывать изменения в процессах учета ККМ и при необходимости обращаться за разъяснениями в соответствующее УГД.