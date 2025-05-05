Gov.kz обновил дизайн

Обновление выполнено внутренними силами АО НИТ с учетом современных стандартов удобства, безопасности и адаптивности.

АО «Национальные информационные технологии» обновило дизайн Единой платформы интернет-ресурсов государственных органов. Разработчики уделили особое внимание адаптивности интерфейса под мобильные устройства, а также доступности контента для лиц с особыми потребностями.

ЕПИР ГО — технологическая платформа, предназначенная для размещения интернет-ресурсов государственных органов. Она обеспечивает единообразие структуры и содержания сайтов, доступность информации на трех языках и соответствие требованиям информационной безопасности. Именно благодаря этой платформе пользователи могут получать актуальную информацию от государственных органов в удобном формате.

Отмечается, что с момента запуска ЕПИР ГО в 2020 году на платформу переведено более 3500 сайтов государственных органов. Это позволило не только обеспечить единообразие дизайна и структуры сайтов, но и значительно упростить процесс их администрирования. За 2024 год посещаемость сайтов составила 35,6 млн визитов, а с начала 2025 года — около 8 млн.

Обновление дизайна — важный шаг в развитии ЕПИР ГО. В дальнейшем планируется расширение функционала платформы, включая внедрение технологий искусственного интеллекта. Эти инициативы направлены на дальнейшее повышение удобства взаимодействия граждан с государственными органами в цифровом формате, делая услуги еще доступнее и эффективнее. К слову, ЕПИР ГО — это «конструктор», который задает единые технические и дизайнерские параметры, но наполнение сайтов остается в ведении самих государственных органов.