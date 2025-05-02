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34 место занял Казахстан в IMD World Digital Competitiveness 2024

    Регистрация на beetech conf by QazCode открыта

    Продажа билетов на ежегодную ИТ-конференцию для dev-комьюнити стартовала.

    2 мая 2025 14:01, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Конференция, организованная QazCode, DAR Tech и Beeline Казахстан, состоится 31 мая в Алматы и погрузит участников в мир технологий, инноваций и живого общения.

    Что запланировано в этом году?

    Новые стримы:

    — AI и не только — на конференции будут обсуждаться не только разработка LLM, но и погружение в эпоху ИИ с экспертами, которые заглядывают в будущее.
    — General — микс тем по Engineering и Management для тех, кто стремится развивать навыки и управленческое мышление.

    Квартирники — живые дискуссии на самые холиварные темы.

    Speed-менторинг — 15-минутные консультации с экспертами, которые помогут решить профессиональные запросы участников конференции.

    Воркшопы — интенсивы с фокусом на практические навыки и решение проблем.

    20 докладов от практиков — без воды, только ценный опыт и реальные кейсы.

    Развитие, нетворкинг, единомышленники и отборные доклады — день, который вдохновит тебя на год!

    Билеты уже в продаже на сайтах Ticketon.kz или Beetech.kz.

     Успейте приобрести, пока не выросла цена!

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