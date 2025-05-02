Более 1 млн вакансий будет опубликовано на электронной бирже труда в 2025 году

Эксперты Центра развития трудовых ресурсов подготовили и опубликовали краткосрочный прогноз вакансий на 2025 год.

Согласно прогнозу на Enbek.kz будет опубликовано от 1,09 до 1,25 млн вакансий, из которых 243-350 тыс. придутся на рабочие профессии. За основу краткосрочного прогноза на 2025 годы использованы данные электронной биржи труда за 2023–2024 годы. За этот период на Enbek.kz было опубликовано 2,1 млн вакансий, включая 1,5 млн вакансий для квалифицированных работников и 524 тыс. вакансий для рабочих профессий.

«Среди вакансий на Enbek.kz рассматривалось 2 232 профессии, включенные в Национальный классификатор занятий. Порядка 40% вакансий относится к сферам образования и здравоохранения, по 8% — к сферам обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и торговли, 7% — к строительной», — рассказал директор департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков.

По его словам, среди регионов лидировали города Алматы (10% вакансий) и Астана (9%), а также Карагандинская (8%), Туркестанская (7%), Павлодарская и Костанайская (по 6% в каждой) области.

«Если принимать во внимание только квалифицированную работу, то на сферы образования и здравоохранения приходится уже 45% вакансий, обрабатывающую промышленность — 9%, а на строительство, государственное управление и торговлю — по 6% на каждую. Стоит отметить, что среди квалифицированных работников очень часто искали учителей средней школы по общественным наукам, воспитателей в дошкольном образовании, няней, работников по уходу за больными и охранников», — поделился Шумеков.

В отношении рабочих профессий ситуация с отраслями и регионами существенно меняется. Так, в случае с отраслями порядка 20% спроса на рабочие кадры приходится на обрабатывающую промышленность, 13% — на строительную сферу, по 11% — на здравоохранение и образование, 8% — на сферу электро- и энергоснабжения, 7% — на транспортно-логистическую сферу, 6% — на сельское хозяйство. В разрезе регионов на первое место выходит Павлодарская область, на которую приходится около 10% спроса на рабочие кадры, далее следуют Карагандинская область (9%), Алматы и Астана, Восточно-Казахстанская область (по 8% на каждый регион), а также Костанайская (7%) и Западно-Казахстанская (6%) области.

Среди наиболее востребованных работников — средний медицинский персонал по уходу, повара, сантехники и трубопроводчики, слесари промышленного оборудования, операторы бойлеров и паровых машин, газорезчики, строители-монтажники, водители автобусов, операторы по выработке электроэнергии, трактористы.

«В зависимости от развития событий мы ожидаем в 2025 году от 1,93 млн до 1,251 млн опубликованных вакансий, при базовом сценарии в 1,155 млн. Вакансий для квалифицированных работников будет от 707 до 999 тыс. при базовом значении в 819 тыс., а вакансий для работников рабочих профессий — от 243 до 350 тыс. при базовом сценарии в 294 тыс.», — проинформировал эксперт.

Исходя из динамики размещения вакансий за последние два года, ожидается, что в текущем году на первое место выйдет Астана с показателем в 102 тыс. вакансий при наиболее вероятном диапазоне от 95 до 117 тыс. Второе место займет Алматы — 84 тыс. вакансий (79-94 тыс.), третье — Туркестанская область (80 тыс. и диапазон от 77 до 81 тыс.).

В разрезе профессий ожидается, что для квалифицированных работников количество вакансий составит порядка 29,5 тыс. для учителей средней школы по общественным наукам, 22 тыс. — воспитателей в дошкольном образовании, 19 тыс. — работников по уходу за больными, 17 тыс. — учителей начальной школы. В отношении рабочих профессий ожидается, что количество вакансий для среднего персонала по уходу составит около 23,3 тыс. единиц, поваров — 11,6 тыс., сантехников и трубопроводчиков — 11,3 тыс., операторов бойлеров и паровых машин — 9,9 тыс., строителей-монтажников — 9,1 тыс., слесарей промышленного оборудования — 9 тыс., газорезчиков — 8,9 тыс., водителей автобусов — 7,6 тыс., операторов по выработке электроэнергии — 6,7 тыс.