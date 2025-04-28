Новые электронные очереди внедряют на границе Казахстана и России

Система CarGoRuqsat запущена на 24 пунктах пропуска.

В апреле–мае 2025 года планируется подключение электронной очереди CarGoRuqsat на четырех крупных автомобильных пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией. А именно: «Жана жол» (СКО), «Кайрак» (Костанайская обл.), «Сырым» (ЗКО), «Жайсан» (Актюбинская обл.). Для пользования системой электронной очереди необходимо воспользоваться приложением CarGoRuqsat, далее выбрать необходимый пункт пропуска, указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве, передает Sputnik.

Комитет государственных доходов РК сообщил, что с момента запуска на 24 пунктах пропуска казахстанско-российской границы системой воспользовалось более 200 тысяч грузовых автомобилей.

Также в течение 2025 года CarGoRuqsat будет поэтапно внедрена и на казахстанско-кыргызской границе. Это автомобильные пункты пропуска «Сартобе», «Аухатты», «Сыпатай батыр», «Айша биби», «Карасу», «Кордай».