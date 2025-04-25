Как студенты взяли стратегию в свои руки

23 апреля на Kazakhstan Marketing Conference 2025 стали известны победители Centras Strategy Challenge.

Инициатива призвана навести мосты между отечественным бизнесом и студентами. Несмотря на строгий отбор, команды, даже выбывшие в начале, получили ударную дозу экспертности. Лекции по формированию и приоритизации гипотез, аналитике, problem statement& solving, а также мастер-классы по бизнес-презентациям и управлению. Одним словом, в три недели уместилась программа целого MBA.

Перед 26 командами, прошедшими отборочный тур, стояла задача — решить реальную бизнес-проблему. Кейс от Beeline и корпоративного фонда «Жылы Жүрек» представлял собой большую работу по генерации идей и разработке MVP, которые позволят вывести на рынок новые продукты компании и охватить новые сегменты аудитории. В помощь студентам были привлечены международные компании (BCG, KPMG, EY), которые провели мастер-классы. Ряд компаний выступили менторами.

«Самое ценное, что могут делать зрелые компании, добившиеся успеха, — это делиться своими знаниями и опытом. Именно поэтому мы запустили социальный проект Strategy Challenge. Поскольку это первый год, то он в формате пилота — ограничен восемью университетами. Дальше хотим расширить масштабы, вовлекая другие университеты. Считаю, что эксперимент удался», — делится основатель группы компаний Centras Ельдар Абдразаков.

На пьедестале команды расположились следующим образом:

— 1 место с призом 1 миллион тенге — IITU («TOP ONE»);

— 2 место с призом 500 тысяч тенге — университет Нархоз («Friends»);

— 3 место с призом 200 тысяч тенге — AlmaU («Неистовая пятерка»).

«Ребята большие молодцы. Мы взяли в проработку несколько инновационных кейсов, с которыми хотим дальше работать. Думаю, в скором времени в Казахстане появятся полноценные проекты по ним. Мы очень гордимся, что у нас есть такие студенты, и обязательно возьмем кого-нибудь к себе на стажировку», — отмечает Михаил Пасечный, Head of Cloud Solutions Development Department Beeline.

Такая связка — университеты и бизнесы — может эффективно работать, и пилотная инициатива Centras это доказала. Образовательная система во всем мире сегодня сильно меняется, на первый план выходит бесшовное взаимодействие академической среды и корпоративной.

«Многие говорят, что Казахстану нужен социальный лифт. Кто-то стоит и ждет, когда этот лифт приедет. Centras придерживается другой позиции — мы не говорим о социальном лифте. Мы его создаем», — резюмирует директор партнерской платформы Kazakhstan Growth Forum Маржан Меланич.