Лучшие HR-проекты 2024 года: итоги премии HR-бренд Центральная Азия

В условиях стремительных изменений и цифровой трансформации именно люди, инновации и технологии становятся ключевыми драйверами успеха компаний.

24 апреля в Алматы прошла ежегодная церемония награждения победителей «Премии HR-бренд Центральная Азия», организованная компанией HeadHunter. В этом году за звание лучших HR-практик Центральной Азии боролось 62 проекта от 48 казахстанских, узбекистанских и кыргызстанских компаний. Эти цифры подтверждают рост интереса к HR-инициативам и стремление к совершенствованию в этой области.

Сегодня HR-процессы все чаще опираются на данные, гибкие подходы и искусственный интеллект — от найма до развития талантов. «Премия HR-бренд Центральная Азия» показала, как компании региона переосмысливают работу с персоналом, внедряя передовые решения и строя сильный HR-бренд в условиях новых реалий.

Победа в Премии HR-бренд — это не только признание коллег, но и шанс поделиться лучшими HR-решениями с профессиональным сообществом. «Премия HR-бренд Центральная Азия» продолжает расти и развиваться, привлекая все больше ярких и значимых HR-проектов. Увеличение числа номинантов год за годом подтверждает рост интереса и динамичное развитие HR-брендинга в регионе.

С 2013 года HeadHunter совместно с ведущими HR-экспертами ищет и награждает лучшие практики по работе с персоналом. Каждый год жюри премии оценивает проекты, направленные не только на улучшение бизнес-процессов, но и на создание комфортной, безопасной и мотивирующей рабочей среды. Финалисты и победители премии задают тон в профессиональном сообществе, способствуя обмену эффективными HR-подходами.

«По итогам 2024 года мы вдохновились сильными и яркими кейсами номинантов из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Компании внедряют инновационные подходы к привлечению, удержанию и развитию талантов, а также активно используют AI-технологии для повышения эффективности HR-процессов и бизнеса в целом. Независимому жюри становится все сложнее определять победителей, ведь каждый проект уникален, смел, амбициозен и заслуживает награды», — говорит Оксана Бричевская, генеральный директор HeadHunter Центральная Азия.

«Сегодня HR-брендинг — уже не просто эффективный инструмент, а стратегическая необходимость. Компании используют его для решения всех ключевых задач, связанных с людьми: для найма максимально подходящих кандидатов на рынке, повышения вовлеченности сотрудников и удержания лучших из них. Мы наблюдаем, как HR-функция становится все больше значимой для успеха компании, инновации выходят на первый план, а опыт сотрудника и кандидата непосредственно определяет бизнес-результат. За двенадцать лет „Премия HR-бренд Центральная Азия“ стала знаковым событием международного уровня, отражающим развитие HR-брендинга и его влияние на бизнес-среду региона», — добавила Нина Осовицкая, директор Бренд-центра HeadHunter.

Победители Премии HR-бренд Центральная Азия 2024:

Номинация «Регион»:

— Победитель 1-й степени — АО «Bereke Bank», проект «Конкурс инновационных решений «Делай Береке»

— Победитель 2-й степени — Artel Electronics, проект «Как перевести мега-завод за 3 месяца без ущерба для бизнеса»

— Победитель 3-й степени — Butterfly Effect, проект «Ребрендинг работодателя: от Kazdream к экосистеме Butterfly Effect»

Номинация «Страна»:

— Победитель 1-й степени — Toshkent Metallurgiya Zavodi, проект «Трансформация: Новый Взгляд»

— Победитель 2-й степени — Элдик Банк, проект «E-META. Квантовый скачок»

— Победитель 3-й степени — Компания по управлению активами «Алмалы», проект «Кайдзен — точка притяжения»

Номинация «Мир»:

— Победитель 1-й степени — ТОО «Itour» (Fun& Sun Kazakhstan), проект «Навигация взаимодействия: единый курс к успеху»

— Победитель 2-й степени — inDrive, проект «Performance Cycle»

— Победитель 3-й степени — Лема́на ПРО, проект «Прожектор»

Собственная номинация от компании HeadHunter:

— Победитель — MBANK, проект «Мотивационное мобильное приложение — Mpeople»

Номинация «Малый и Средний бизнес»:

— Победитель — ТОО Prodengi Group, проект «Культурная трансформация PRODENGI GROUP: „Перезагрузка культуры — перезагрузка финтеха“»

Номинация «Социальный проект»:

— Победитель — inDrive, проект «inVision в Казахстане»

HeadHunter поздравляет всех номинантов Премии HR-бренд Центральная Азия 2024 и выражает искреннюю благодарность за смелые и креативные инициативы. Каждый представленный проект уже принес ощутимую пользу своей компании и стал источником вдохновения для коллег в профессиональном сообществе.

С полным списком проектов 2024 года можно ознакомиться в каталоге.