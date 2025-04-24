Анонс: Fintex Summit 2025 - Finance and Technologies Expo

Новые тренды в банковской и финансовой экосистеме: инновационные решения, финтех и безопасность.

Мы рады объявить о проведении долгожданного Fintex Summit 2025 — Finance and Technologies Expo. Это знаковое событие состоится 24–25 июня 2025 года в городе Баку, Азербайджан, и будет посвящено ключевой теме: «Новые тренды в банковской и финансовой экосистеме: инновационные решения, финтех и безопасность».

Саммит 2025 года предоставит уникальные возможности для общения с лидерами мнений, пионерами финтеха и ключевыми заинтересованными сторонами со всего мира.

Не упустите возможность укрепить свой бренд среди лидеров инноваций и сотрудничества! Присоединяйтесь к нам в формировании будущего финансовой индустрии. Мы с нетерпением ждем встречи с вами на этом выдающемся событии!