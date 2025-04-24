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    Как оформить ДТП без вызова полиции и страховой?

    В Казахстане уже работает приложение для оформления Европротокола.

    24 апреля 2025 16:00, Profit.kz
    Рубрики: Софт, Общество

    Европротокол можно оформить, используя мобильное приложение.

    Основные условия для заполнения Европротокола:

    — Первый шаг: не покидайте место ДТП и не передвигайте автомобиль (если он не мешает движению).
    — Фотографии: сделайте снимки повреждений автомобилей, государственных номерных знаков, дорожных знаков и общего вида места ДТП с разных ракурсов.
    — Согласие: европротокол можно оформить только в случае, если оба водителя согласны с обстоятельствами происшествия и признают вину. При разногласиях необходимо вызвать полицию.
    — Данные: укажите информацию из удостоверений личности, водительских прав, страховых полисов и технических паспортов обеих сторон.
    — Важное условие: оба участника должны быть гражданами Республики Казахстан.

    Случаи, когда оформление Европротокола невозможно:

    — В ДТП участвует более двух транспортных средств.
    — В результате происшествия пострадали пешеходы или пассажиры.
    — Один из участников находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо у него отсутствуют необходимые документы.
    — Размер ущерба превышает лимит страховой выплаты (например, 200 МРП).

    Тем не менее, стоит отметить, что отзывы о приложении пока оставляют желать лучшего. Пользователи сообщают о множестве багов, отмечая, что сервис «сырой» и недоработанный.

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