Как оформить ДТП без вызова полиции и страховой?

В Казахстане уже работает приложение для оформления Европротокола.

Европротокол можно оформить, используя мобильное приложение.

Основные условия для заполнения Европротокола:

— Первый шаг: не покидайте место ДТП и не передвигайте автомобиль (если он не мешает движению).

— Фотографии: сделайте снимки повреждений автомобилей, государственных номерных знаков, дорожных знаков и общего вида места ДТП с разных ракурсов.

— Согласие: европротокол можно оформить только в случае, если оба водителя согласны с обстоятельствами происшествия и признают вину. При разногласиях необходимо вызвать полицию.

— Данные: укажите информацию из удостоверений личности, водительских прав, страховых полисов и технических паспортов обеих сторон.

— Важное условие: оба участника должны быть гражданами Республики Казахстан.

Случаи, когда оформление Европротокола невозможно:

— В ДТП участвует более двух транспортных средств.

— В результате происшествия пострадали пешеходы или пассажиры.

— Один из участников находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо у него отсутствуют необходимые документы.

— Размер ущерба превышает лимит страховой выплаты (например, 200 МРП).

Тем не менее, стоит отметить, что отзывы о приложении пока оставляют желать лучшего. Пользователи сообщают о множестве багов, отмечая, что сервис «сырой» и недоработанный.