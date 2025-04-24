Прорыв в образовании: STEM-кабинеты и робототехника — от села до столицы

В Казахстане продолжается масштабная модернизация школьного образования в рамках поручения Главы государства об обеспечении равного доступа всех учащихся к современным и качественным образовательным ресурсам.

С 2023 года в школах по всей стране ежегодно открывается не менее 1000 современных предметных кабинетов — по химии, физике, биологии, STEM-направлениям и робототехнике. Только за последние два года в 2039 школах было оборудовано 3128 предметных кабинетов, в том числе 336 — по робототехнике. До 2029 года планируется открытие еще 945 кабинетов робототехники.

По данным Национальной образовательной базы данных сегодня в стране функционирует 1800 кабинетов робототехники, из которых 858 находится в городских школах, а 942 — в сельских. Это свидетельствует о системной государственной политике, направленной на развитие цифровых и инженерных навыков у школьников вне зависимости от региона.

Эти усилия уже дают заметные результаты: казахстанские школьники все активнее заявляют о себе на международной арене. Так, Казахстан является действующим трехкратным чемпионом мира по робототехнике среди 190 стран. Только недавно на соревнованиях в США национальная команда вновь установила новый рекорд и уверенно подтвердила лидерство страны в сфере технического творчества.

Напомним — 31 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.