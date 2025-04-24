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    В Казахстане выведут анонимные Telegram-каналы в правовое поле

    В минкультуры озаботились большим количеством вбросов, распространяемых ими.

    24 апреля 2025 14:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Общество

    Министр культуры и информации РК Аида Балаева рассказала, как планируется вывести все анонимные Telegram-каналы в правовое поле. По ее словам, анонимные каналы, все-таки, должны нести ответственность, передает Zakon.kz.

    «Вы же видите, какие вбросы идут, сколько провокационной информации распространяется через анонимные Telegram-каналы. Естественно, мы не должны просто сидеть и наблюдать, как их деятельность влияет даже на наши официальные средства массовой информации. Вы сами видели на примере случая в Шымкенте, когда эту информацию подхватили даже наши официальные интернет-издания, которые имеют большой опыт», — озвучила министр.

    По ее словам, будет также предложено законодательно рассмотреть, чтобы все Telegram-каналы официально регистрировались, и чтобы был ответственный за контент человек.

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