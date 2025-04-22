На базе АО «РЦКС» откроют филиал факультета информационных технологий ЕНУ им. Гумилева

Штат филиала сформируют из числа сотрудников ЕНУ и специалистов РЦКС, имеющих опыт научной, практической и преподавательской деятельности.

18 апреля в городе Акколь Акмолинской области состоялся торжественный запуск суперкомпьютера PARAM BILIM-2 Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева. В мероприятии приняли участие вице-министр науки и высшего образования РК Динара Щеглова, ректор Евразийского национального университета Ерлан Сыдыков, председатель правления АО «Республиканский центр космической связи» Малик Жуйриктаев, аким Аккольского района Биржан Абдрахманов, представители компании АО «Казахтелеком», журналисты, профессорско-преподавательский состав и ученые вуза. После церемонии участники мероприятия посетили один из объектов умного города — Центр космической связи «Акколь» Республиканского центра космической связи.

Специалисты ЦКС «Акколь» показали гостям, как ведется управление спутниками связи «Kazsat», которые находятся на геостационарной орбите на высоте в 36 тысяч километров. Здесь же, в конференц-зале центра космической связи состоялась пленарное заседание научно-практической конференции «Цифровая трансформация Казахстана», организованная факультетом информационных технологий ЕНУ им. Гумилева.

Ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков и председатель правления АО «РЦКС» Малик Жуйриктаев заключили договор о создании филиала факультета информационных технологий на базе АО «РЦКС». Отмечается, что АО «РЦКС» и ЕНУ им. Гумилева не первый год сотрудничают в подготовке кадров для космической отрасли Казахстана. Ежегодно студенты этого вуза проходят производственную практику, стажировки на базе Центра космической связи «Акколь».

«Для нас очень важен вопрос подготовки специалистов. Это создание нашего кадрового резерва, повышение квалификации специалистов. Учитывая, что мы высокотехнологичная компания, к вопросу слияния науки и производства подходим серьезно. У нас есть успешный опыт сотрудничества с вузами страны», — отметил М. Жуйриктаев.

«Филиал в РЦКС является учебно-научным подразделением факультета, и цель его создания — усиление практической направленности учебного процесса, а также проведение совместных научных исследований и внедрение их результатов в производство», — добавил декан факультета информационных технологий ЕНУ Шахмаран Сеилов.

Работа филиала будет проходить на базе Центра космической связи «Акколь», штат филиала сформируют из числа сотрудников факультета ЕНУ и специалистов РЦКС, имеющих опыт научной, практической и преподавательской деятельности.