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    QR-коды разместят на деревьях Астаны

    Аким столицы рассказал Президенту о планах озеленения.

    22 апреля 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Регионы

    В Астане проведут паспортизацию и системный учет деревьев с оцифровкой, также внедрят QR-коды. Об этом сообщил аким Женис Касымбек Касым-Жомарту Токаеву. Благодаря этим кодам жители смогут узнать информацию о дереве и в случае проблемы сообщить о ней ответственным гос.органам, передает Sputnik.

    В 2025 году в городе планируется посадить свыше 1 миллиона зеленых насаждений, а также благоустроить более 180 общественных и дворовых пространств. Работы охватят исторические улицы, президентский парк, правительственный квартал, набережную реки Есиль, аллею «Мыңжылдық», триатлон-парк, бульвар Greenline, Линейный парк, привокзальную территорию, Парк иллюзий, улицы Сыганак, Ш. Калдаякова, Гете, Биржан Сала и другие. Также будет продолжена очистка русла реки Акбулак и начнется реконструкция спортивного комплекса «Казахстан».

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