QR-коды разместят на деревьях Астаны

Аким столицы рассказал Президенту о планах озеленения.

В Астане проведут паспортизацию и системный учет деревьев с оцифровкой, также внедрят QR-коды. Об этом сообщил аким Женис Касымбек Касым-Жомарту Токаеву. Благодаря этим кодам жители смогут узнать информацию о дереве и в случае проблемы сообщить о ней ответственным гос.органам, передает Sputnik.

В 2025 году в городе планируется посадить свыше 1 миллиона зеленых насаждений, а также благоустроить более 180 общественных и дворовых пространств. Работы охватят исторические улицы, президентский парк, правительственный квартал, набережную реки Есиль, аллею «Мыңжылдық», триатлон-парк, бульвар Greenline, Линейный парк, привокзальную территорию, Парк иллюзий, улицы Сыганак, Ш. Калдаякова, Гете, Биржан Сала и другие. Также будет продолжена очистка русла реки Акбулак и начнется реконструкция спортивного комплекса «Казахстан».