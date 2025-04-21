В Алматы стартовало строительство дата-центра Freedom Cloud

Проект призван укрепить технологический суверенитет Казахстана и привлечь глобальные IT-компании.

В специальной экономической зоне «Парк инновационных технологий» (СЭЗ ПИТ «Алатау») состоялась торжественная церемония начала строительства одного из ключевых объектов цифровой инфраструктуры Казахстана — дата-центра Freedom Cloud. Проект направлен на укрепление технологического суверенитета страны и повышение ее привлекательности для ведущих мировых IT-компаний.

На церемонии присутствовали Жаслан Мадиев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Тимур Турлов, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp., и Алишер Абдыкадыров, заместитель акима города Алматы, что подчеркивает значимость проекта для страны и региона.

«Строительство центров обработки данных в Казахстане является важным шагом на пути к созданию современной цифровой инфраструктуры, — говорит Жаслан Мадиев. — Эти объекты не только обеспечат надежное хранение и обработку данных, но и станут неотъемлемой частью глобальной информационной экосистемы. Мы стремимся интегрироваться в международные цифровые процессы, что позволит нам повысить конкурентоспособность нашей страны на мировой арене. Более того, развитие ЦОД даст мощный импульс для глобального развития нашего IT-рынка и ускорит процессы цифровизации, открывая новые возможности для бизнеса и граждан».

Дата-центр вместит 480 специальных шкафов для серверов, каждый из которых выдерживает мощность до 15 кВт. Полезная IT-мощность составит 7,2 МВт (энергия для работы серверов), а общее энергопотребление — 13 МВт. Объект соответствует мировым стандартам надежности и энергоэффективности.

«Дата-центр станет не просто частью большой инфраструктуры хранения данных, он обеспечит наш технологический суверенитет, сделает Казахстан более привлекательным для международных IT-компаний, даст новые рабочие места и возможности нашим гражданам. У нас амбициозные планы по развитию аналогичных объектов в других регионах страны. Мы видим свою задачу в том, чтобы по всему Казахстану появлялись современные дата-центры, способные удовлетворить растущие запросы IT-сектора. И сегодня в этом направлении мы делаем еще один важный шаг», — отметил Тимур Турлов.

Дата-центр — стратегический шаг к реализации государственной политики по локализации цифровых сервисов и привлечению Big Tech компаний. Он создаст альтернативный транзитный канал передачи данных между Европой и Китаем через Казахстан, укрепляя позицию страны как цифрового хаба Евразии и открывая новые перспективы для международного сотрудничества.

«Строительство дата-центра Freedom Cloud символизирует стремление Казахстана к технологическому суверенитету и интеграции в мировое цифровое пространство. Этот проект принесет городу не только современные технологии и инвестиции, но и станет мощным импульсом для развития цифровой экосистемы, поддержки талантов и инноваций», — считает Алишер Абдыкадыров, заместитель акима Алматы.

Freedom Cloud обещает стать ключевым элементом цифровой экосистемы Казахстана, открывая горизонты для бизнеса, государства и международных партнеров. Проект усилит позиции страны в глобальной технологической гонке и заложит прочный фундамент для устойчивого цифрового будущего.