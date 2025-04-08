Единую цифровую платформу социологических данных запустили в РК

Она станет централизованным хранилищем результатов проведенных исследований.

Казахстанский Институт философии, политологии и религиоведения представил единую цифровую платформу социологических данных. В тестовом режиме доступны данные, собранные ИФПР, которые могут быть интересны заинтересованным пользователям. По замыслу авторов проекта, платформа станет централизованным хранилищем результатов проведенных исследований. В будущем к наполнению базы смогут подключится другие исследовательские организации и университеты страны, передает Kazpravda.kz.

Пользователям будет доступна интерактивная карта с визуализацией по регионам, диаграммы, графики, поиск данных по ключевым словам, темам и временным периодам. Эти функции сделают работу с материалами быстрой, удобной и наглядной.

Кроме того, в платформу будет интегрирован ИИ-ассистент, который поможет в поиске информации, анализе интервью, построении кросс-табуляции и др. Разработчики платформы предусмотрели встроенные инструменты для сбора новых социологических данных.

Платформа будет поддерживать следующие форматы проведения опросов: CATI — телефонные интервью, CAPI — личные интервью с планшетом, CAWI — онлайн-опросы через веб-интерфейс, а также специальное мобильное приложение для смартфонов. Это серьезно упростит полевой этап для исследователей и даст им доступ к более гибким и современным методам сбора информации. Следующим этапом будет выход платформы для всех пользователей страны.