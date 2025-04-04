Нацбанк РК сделал заявление о новой схеме мошенничества

Финрегулятор предупредил о мошенничестве с использованием персональных аккаунтов в мессенджерах.

Национальный Банк Казахстана предостерегает граждан от новых мошеннических схем, связанных с QR-кодами и взломанными аккаунтами в мессенджерах. Злоумышленники используют поддельные профили работников Нацбанка и других госорганов, а также рассылку фейковых сообщений о перспективной работе с высокой зарплатой, передает Liter.kz.

Злоумышленники также, представляясь работниками службы технической поддержки мессенджеров, присылают гражданам сообщения о подаче заявки на удаление аккаунта. Для отмены решения гражданам предлагают перейти на сайт, где необходимо указать свой номер телефона и ввести полученный в сообщении одноразовый код. Таким образом злоумышленники получаю доступ к аккаунту и блокируют пользователя. Далее, используя поддельные или украденные аккаунты, злоумышленники пишут родственникам и знакомым, и под различными предлогами просят перевести деньги, перейти по ссылке, скачать приложение, активировать новые функции в мессенджере или сообщить личные данные.

Дополнительно злоумышленники рассылают сообщения или публикуют в общественных местах QR-коды с предложениями о перспективной работе с высокой заработной платой. При этом, в случае перехода пользователя по указанным ссылкам, мошенники получают доступ к мессенджеру, мобильному устройству или персональным данным.

Национальный Банк призывает граждан быть более бдительными и не сообщать конфиденциальную информацию третьим лицам, не доверять подозрительным сообщениям в мессенджере и телефонным звонкам, перепроверять подлинность запросов и не осуществлять денежных переводов, не открывать сомнительные ссылки и файлы, а также не устанавливать приложения удаленного доступа (HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие).

«Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный банк Казахстана рекомендует при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Национального банка прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа», — отметил финрегулятор.

Нацбанк советует тем, кто попался на удочку мошенников, обратиться в правоохранительные органы.