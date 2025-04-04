Канат Бозумбаев обсудил сотрудничество в сфере ВИЭ с эмиратской компанией

AMEA Power – одна из ведущих международных компаний в области ВИЭ, активно работающая в странах Ближнего Востока, Африки и Азии.

Вице-премьер РК Канат Бозумбаев провел переговоры с председателем компании AMEA Power Хуссейном Аль-Нувайсом. Стороны обсудили перспективы развития возобновляемых источников энергии и инвестиционные возможности в Казахстане. AMEA Power рассматривает Казахстан как стратегический рынок для реализации инвестиционных проектов солнечной и ветровой энергетики.

Ранее делегация компании посетила Алматинскую область и оценила потенциал региона. В ходе встречи в правительстве обсуждались планы AMEA Power по участию в инвестиционных проектах, в том числе и в других регионах страны.

Канат Бозумбаев подчеркнул значимость международного опыта и инновационных решений для дальнейшей энергетической трансформации Казахстана в сторону «зеленой» энергетики. По итогам переговоров стороны выразили готовность к сотрудничеству и наметили вектор взаимодействия для реализации совместных проектов.