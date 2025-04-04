Прямой эфир: PROFIT Retail & Finance Day 2025

Трансляция с конференции о новых технологиях в ритейле и финансовом секторе Казахстана.

4 апреля проходит конференция PROFIT Retail & Finance Day 2025, где обсуждаются финтех и банки, супераппы, цифровизация розничных сетей и ТРЦ, маркетплейсы, а также умная логистика в Казахстане.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:20 — Открытие, приветственное слово.

09:30 — Перспективы развития ритейла в Казахстане: возможности и риски отраслевых компаний в 2025 году. Иван Федяков, основатель и глава группы компаний INFOLine.

09:50 — Панельная дискуссия. Ритейл и финансы сегодня.

10:50 — Рентабельные программы лояльности: они существуют. Мария Мироновская, директор направления лояльности, CSI.

11:10 — Мягкие выгоды: зачем программе лояльности СберСпасибо коллаборации. Ольга Иванова, директор по маркетингу, СберСпасибо.

11:30 — Перерыв.

12:00 — Цифровой Halyk. Нариман Мукушев, заместитель председателя правления АО «Халык Банк».

12:20 — Цифровой Холдинг: качественные данные как фундамент управления. Усен Галым, заместитель председателя правления АО «Национальный Управляющий холдинг «Байтерек»»; Айнур Сидельковская, управляющий партнер A2Data.ai; Алексей Ильин, эксперт Data Governance A2Data.ai.

12:50 — Обеденный перерыв и неформальное общение.

13:50 — Розыгрыш призов.

14:00 — Переход на ISO 20022: как это было и что дальше? Асель Марченко, заместитель председателя, Национальная платежная корпорация Казахстана.

14:20 — ЦОДы здесь и сейчас. Дильназ Яхьярова, Product Manager ТОО «Амперэль».

14:40 — Открываю двери без ключа. Ади Амиров, специалист по продажам ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

15:00 — Как переход на облачные технологии сокращает time to market. Мурат Зандаров, начальник управления активных продаж, Казтелепорт.

15:20 — Облака на практике: как применять VK Cloud в финтехе, маркетплейсах и ритейле. Болат Кажкенов, руководитель технологического развития VK Cloud Казахстан.

15:40 — Перерыв.

16:10 — Цифровая революция. Искусственный интеллект и технологические инновации в ритейле и финтехе. Николай Попандопуло, Chief Product Officer, ТОО «Magnum E-commerce».

16:40 — Объединение офлайн и eCom-платформ на примере сотового ритейла. Алексей Воропаев, директор ИТ, МегаФон Ритейл.

17:00 — Open Banking. Эволюция финтех. Виталий Копысов, заместитель председателя правления и директор по инновациям, Банковская группа «Синара».

17:20 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.