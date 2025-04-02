Гранты, инвестиции и «Единое окно»: как новый закон изменит жизнь казахстанских IT-стартапов

Мажилис парламента в первом чтении рассмотрел законопроект, который упрощает доступ к финансированию для инновационных компаний.

Один из его инициаторов, депутат партии Respublica Айтуар Кошмамбетов, подчеркнул, что документ направлен на создание прозрачной и доступной среды для стартапов и высокотехнологичных компаний. Так, авторы IT-проектов смогут через единую платформу найти инвестора, подать заявку на грант и получить господдержку. Закон также вводит конкурсный отбор для венчурных фондов и привлекает недропользователей к финансированию технологий.

Технопарк Astana Hub на сегодня уже объединил более 1,5 тысяч стартапов и получил 19 млрд тенге господдержки, но, как отмечает Айтуар Кошмамбетов, бюрократические барьеры и дублирование функций мешают стартапам в полной мере воспользоваться возможностями экосистемы.

«Мы предложили законопроект, который позволит создать единую экосистему, которая упростит доступ к финансированию и сделает процесс прозрачным», — пояснил Кошмамбетов.

Основные нововведения в предлагаемом законопроекте:

— Объединение Astana Hub и АКФ «Парк инновационных технологий» для эффективного распределения грантов.

— Запуск платформы «Единое окно для инноваторов», где стартапы смогут централизованно получать поддержку.

— Развитие венчурного финансирования с конкурсным отбором фондов и привлечением недропользователей.

— Стимулы для технологий в энергетике и медицине.

По словам Айтуара Кошмамбетова, новый закон устранит барьеры и создаст понятную систему господдержки. Это значительно упростит жизнь предпринимателям.

«Мы делаем упор на прозрачность и доступность. Больше не будет ситуаций, когда стартапер тратит месяцы на поиск подходящей программы поддержки. Теперь все возможности — от грантов до инвестиций — будут доступны на единой платформе. Это даст мощный толчок для развития технологических компаний и привлечения инвесторов в страну», — отметил депутат.

Принятие закона позволит Казахстану укрепить свои позиции в сфере инноваций и сделать страну более конкурентоспособной на глобальном рынке.