Анонс: Turkic Game Jam 2025

Готовьтесь к крупнейшему хакатону в тюркском регионе, который пройдет 11-13 апреля!

Turkic Game Jam — это международный хакатон по разработке видеоигр, организованный представителями TuGDA (Turkic Game Developers Association). Это крупнейший геймджем в тюркском регионе, который одновременно пройдет в пяти странах: Азербайджане, Турции, Венгрии, Узбекистане и Казахстане. Главная цель TGJ — объединить молодые таланты, которые увлечены разработкой игр, а также сохранить и популяризировать культурное наследие тюркских народов через видеоигры. Локальными организаторами TGJ в Казахстане выступает «Центр развития креативных индустрий Almaty Creative».

Хакатон пройдет в два этапа:

— Локальный этап. Участники получат 48 часов, чтобы создать прототип игры на заданную тему, которая будет объявлена на церемонии открытия. Лучшие команды, выбранные жюри из местных экспертов, пройдут в Гранд-финал.

— Гранд-финал. Победители локальных этапов из всех стран-участниц соберутся в Баку на саммите стран тюркоязычных стран, чтобы представить свои игры на международном уровне. В 2025 году Гранд-финал пройдет в Баку. В последующие годы его планируется проводить в различных странах-участницах.

К участию в геймджеме допускаются команды из 2-4 человек, каждому участнику необходимо заполнить регистрационную форму индивидуально. Количество мест ограничено! Посетите Turkicgamejam.com, выберите свою страну и регистрируйтесь!