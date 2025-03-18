Повышение цен на мобильную связь: АЗРК ведет расследование

Тарифы одного из субъектов могут быть признаны монопольно высокими.

Заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Болат Самбетов сообщил, что идет проверка операторов из-за резкого повышения цен на связь. Он отметил, что в Казахстане три крупных оператора — Kcell, Tele2 и Beeline, которые занимают примерно равные доли рынка, около 30-40%, передает Zakon.kz.

«В прошлом году была проведена хорошая работа по развитию конкуренции. Один из монополистов — Tele2 — был продан зарубежным инвесторам. Сейчас мы будем наблюдать, как будет развиваться рынок с учетом нового игрока, если можно так сказать. Однако, в последние несколько лет поступает много жалоб. Мы анализируем рынок и видим, что тарифы растут. За последние два года практически у всех операторов связи они увеличились. В настоящее время нами проводится расследование на предмет сговора. Мы установили признаки того, что операторы одновременно начали стремительное повышение тарифов», — сказал Болат Самбетов.

Спикер подчеркнул, что в антимонопольной сфере это называется сговором, поэтому начато расследование.

«Сейчас мы видим, что тарифы одного из субъектов могут быть признаны монопольно высокими. Скорее всего, в его отношении будет проведено отдельное расследование. Мы тщательно следим за изменением тарифов в этой сфере», — дополнил Самбетов.