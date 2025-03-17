МЦРИАП продолжает системную работу над ключевыми инфраструктурными проектами

Одним из важнейших проектов является строительство подводной волоконно-оптической линии связи через Каспийское море.

3 марта 2025 года совместное предприятие Caspinet B.V. подписало контракт с EPC-подрядчиком на проектирование и строительство линии, что стало значимым этапом в развитии альтернативного маршрута передачи данных. Проект реализуется в соответствии с межправительственным соглашением, утвержденным постановлением правительства Казахстана. Несмотря на сложность подводного строительства и необходимость координации множества технических и логистических аспектов, работы идут в соответствии с графиком. Совместно с партнерами прорабатываются все возникающие вопросы, чтобы обеспечить бесперебойное выполнение задач.

Создание этой магистрали обеспечит Казахстану надежное подключение к международным телекоммуникационным сетям, повысит устойчивость инфраструктуры связи, укрепит роль на рынке транзита данных между Азией и Европой, а также откроет новые возможности для бизнеса и государственных сервисов.

Еще одно стратегическое направление — расширение высокопроизводительных вычислительных мощностей для развития искусственного интеллекта. Этот процесс развивается поэтапно и требует комплексного подхода.

Первый шаг уже реализован в прошлом году: в новом центре обработки данных уровня Tier 3, принадлежащем АО «Национальные информационные технологии», были размещены суперкомпьютерные мощности. Они уже используются для работы государственных цифровых сервисов, включая приложение eGov.

Также в рамках кооперации государства и бизнеса создается суперкомпьютерный кластер как внутри страны так и за ее пределами, который уже используется для научных исследований, обучения KazLLM и разработки отечественных ИИ-продуктов. На текущий момент у Казахстана имеются необходимые вычислительные мощности для покрытия текущих потребностей.

Важно понимать, что наращивание суперкомпьютерных ресурсов — это постоянный процесс. Спрос на вычислительные мощности стремительно растет, а технологии требуют все большего объема ресурсов. Поэтому МЦРИАП продолжает последовательное строительство цифровой инфраструктуры, закладывая основу для будущего развития страны в сфере высоких технологий.

При этом, следует отметить, что развитие искусственного интеллекта сегодня рассматривается странами-производителями суперкомпьютерных чипов как вопрос национальной безопасности и экономической конкурентоспособности. Эти страны проводят политику контроля над технологиями ИИ, включая регулирование экспорта вычислительных мощностей, приравнивая этот вопрос по значимости к ядерной безопасности и устойчивости финансовых рынков. В этой связи правительства этих стран ужесточают порядок выдачи экспортных лицензий. Процесс получения разрешения подразумевает продолжительные процедуры и необходимость соблюдения регуляторных требований. В настоящий момент Казахстан находится в процессе получения такой лицензии, чтобы обеспечить доступ к передовым вычислительным мощностям и расширить возможности для развития искусственного интеллекта