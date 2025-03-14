Итоги опроса: Казахстанцы хотят обучаться использованию ИИ для работы и повседневной жизни

Граждане понимают, что искусственный интеллект — это важный инструмент будущего.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК подвело итоги опроса об использовании искусственного интеллекта, который прошел 3–9 марта 2025 года в мобильном приложении eGov mobile. В недельном опросе приняло участие более 53 тысяч казахстанцев, и результаты показали, что население не только активно использует ИИ, но и стремится к обучению новым технологиям.

79% респондентов выразили желание освоить навыки работы с ИИ, понимая, что это важный инструмент будущего. При этом 65% уже применяют искусственный интеллект в повседневной жизни, а оставшиеся 35% используют его в профессиональной деятельности.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли ИИ заменить часть повседневных задач, 47% участников отметили, что человеческий контроль остается необходимым. Еще 29% выразили обеспокоенность возможным сокращением рабочих мест, в то время как 22% уверены, что технологии позволят людям сосредоточиться на более сложных задачах. Опрос также выявил уровень цифровой грамотности среди граждан. Только 22% респондентов хорошо разбираются в ИИ, 43% знают о нем, но используют редко, а 34% практически ничего не знают об этой технологии.

При этом наибольшую активность в голосовании проявили граждане в возрасте от 30 до 45 лет, составив 48% от общего числа участников.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Ростислав Коняшкин отметил, что высокий интерес общества к ИИ открывает новые возможности для цифрового обучения: «Мы видим огромный запрос общества на обучение цифровым навыкам, и это прекрасная возможность для развития. Министерство продолжит работу над созданием доступных образовательных программ, которые помогут казахстанцам освоить технологии искусственного интеллекта. Результаты опроса станут основой для новых инициатив, направленных на расширение доступа к цифровым решениям, которые сделают жизнь удобнее и эффективнее».