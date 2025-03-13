КазМунайГаз и Eni строят солнечную электростанцию в Мангистауской области

Строительство завершится в третьем квартале 2025 года.

Ранее разработали совместный проект по возведению гибридной электростанции мощностью 247 Мегаватт, ГЭС и ВЭС построят в 2026 году. Об этом и не только говорили председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов и главный операционный директор Eni Гвидо Бруско в Хьюстоне. Особое внимание уделили дальнейшему освоению и долгосрочному развитию месторождения Кашаган, передает Sputnik.

«По итогам 2024 года фактическая доля местного содержания в товарах, работах и услугах в NCOC составила 62,1% или $656,4 млн, в КПО — 65% или $679,6 млн», — говорится в сообщении.

Обсуждался и статус работ по строительству газоперерабатывающего завода на Карачаганакском месторождении с мощностью переработки 4,5 миллиарда кубометров сырого газа в год. Глава КМГ подчеркнул значимость этого проекта для страны.

Так же в Хьюстоне с компанией Shell обсудили возможности сотрудничества в геологоразведке и реализацию проектов в области возобновляемой энергетики.

«Мы высоко ценим плодотворное сотрудничество с Eni, которая зарекомендовала себя как надежный партнер Казахстана, — подчеркнул на встрече Асхат Хасенов. — Компания намерена продолжить реализацию долгосрочных проектов, способствующих энергетической безопасности и устойчивому экономическому росту».