В Казахстане растет интерес к мобильному банкингу для предпринимателей

Развитие цифровизации в финансовом секторе происходит стремительными темпами и оценивается как более чем высокое.

Отдельно стоит отметить мобильные приложения банков страны: с их помощью можно получить максимум услуг — финансовых и не только — онлайн 24/7. Сегодня казахстанцы уже не могут представить свою жизнь без мобильных приложений от БВУ РК.

Более того, помимо мобильного банкинга для населения, сейчас активно развиваются мобильные приложения банков для бизнеса, в том числе для малого и среднего предпринимательства. Они позволяют владельцам бизнеса и компаниям управлять финансами со смартфона. Среди услуг — функции перевода средств, оплаты налогов, выставления счетов, контроля над расходами и бухгалтерского учета. Дополнительно могут предлагаться валютные операции, управление корпоративными картами и аналитикой. Такие приложения позволяют автоматизировать финансовые процессы.

В Казахстане почти все крупнейшие БВУ создали цифровые сервисы для бизнеса. Согласно данным портала SimilarWeb, последние три месяца самым популярным мобильным приложением банков для бизнеса в Google Play Market было приложение «Onlinebank для Бизнеса» от Halyk Bank. На второй строчке по популярности оказалось приложение ForteBusiness от ForteBank. Замыкает топ-3 мобильное приложение BCC Business от Банка ЦентрКредит.

В целом спрос на мобильные приложения в Казахстане растет из года в год, несмотря на и без того высокий уровень их использования. Так, по состоянию на конец 2024 года количество активных пользователей онлайн-сервисов банков достигло почти 26 млн — абсолютный рекорд. За год их количество увеличилось на 14,3%, или на 3,3 млн пользователей, что также является весьма существенным показателем. На рост влияют не только розничные клиенты, но и предприятия.