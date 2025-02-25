Профиль ученого и цифровые паспорта научно-исследовательских институтов разработали в Казахстане

В рамках реализации стратегии цифровой трансформации в сфере высшего образования проводятся инициативы, направленные на модернизацию научных процессов с использованием передовых цифровых технологий.

МНВО намерено создать цифровую экосистему науки — национальную научно-аналитическую систему, которая позволит осуществлять сбор аналитических данных и повысить эффективность управления наукой в стране. Сегодня архитектура цифровой экосистемы науки состоит из Цифрового научного портала, являющегося передовой частью и средством автоматизации сбора, хранения данных, обеспечения эффективного поиска и передачи научной и научно-технической информации по соответствующим запросам. Об этом рассказал директор Департамента цифровизации и государственных услуг МНВО РК Нурсултан Махатов.

По данным спикера, расширен и модернизирован функционал автоматизированной информационной системы «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы», осуществляющей основные процессы конкурсных процедур финансирования — от утверждения приоритетных направлений развития науки до выделения средств на реализацию научных проектов. Для оценки и анализа научных публикаций действует Казахстанский индекс научного цитирования. Эти системы являются ядром экосистемы и основным источником деятельности научного сообщества. Таким образом, единое информационное пространство обеспечит прозрачность и сокращение сроков оказания государственных и иных услуг.

«На сегодняшний день создана значительная часть экосистемы — основные аналитические модули. На научном портале реализован модуль E-labs, обеспечивающий централизованное хранение, обработку и доступ к научным данным, что дает ученым, исследовательским группам и организациям пространство для совместной работы, обмена идеями и результатами исследований и координации проектов. В Казахстане разработаны важные инструменты повышения прозрачности и централизованного управления научной информацией — профиль ученого и цифровые паспорта научно-исследовательских институтов», — заявил Нурсултан Махатов.

Цифровой профиль ученого позволяет исследователям эффективно управлять информацией о своих научных достижениях, публикациях, проектах и других важных аспектах деятельности. Паспорта институтов будут иметь центральную базу данных, содержащую информацию обо всех научно-исследовательских институтах страны, их деятельности, структуре и достижениях. Этот модуль помогает обеспечить доступ к полной и актуальной информации об институте, способствует улучшению научного управления и исследований.

Календарь мероприятий предназначен для просмотра предстоящих событий, научных конференций, семинаров, лекций и других академических событий в области науки. В этом разделе указывается краткое описание события, дата, время, место проведения, ссылки на регистрацию. Реализованы модули для автоматизации государственных услуг по аккредитации субъектов научной и научно-технической деятельности и присуждению премий и стипендий в области науки.

«В системе „Национальный центр государственной научно-технической экспертизы“ внедрен программный модуль для оцифровки процесса формирования актов мониторинга, охватывающий полный цикл работы с научными проектами и объектами. Этот модуль автоматизирует весь процесс мониторинга научных и научно-технических проектов, начиная от составления приказов и регистрации объектов и заканчивая заключительным этапом передачи акта в Национальный научный совет для принятия решений по финансированию», — проинформировал представитель ведомства.

Также важным шагом в обеспечении эффективности и доступности научной деятельности является внедрение цифровых решений для оказания государственных услуг. В рамках реализации цифрового научного портала автоматизированы две государственные услуги в области науки: аккредитация субъектов научной и научно-технической деятельности и прием работ на получение стипендий в области науки. Наряду с приемом работ в электронном виде процесс присуждения стипендий был оцифрован, что оказало большую помощь услугодателю, Национальной академии наук.

В рамках проделанной работы по созданию экосистемы науки Министерством разработано 8 новых модулей, в том числе — 2 автоматизированных государственных услуги. Модуль e-labs для координации лабораторий содержит данные по 351 научной лаборатории и 1288 единиц оборудования. Реализовано около 12 интеграций с государственными информационными системами, включая международные научные базы Web of Science и Scopus.