Следите за новостями

Цифра дня

Более 93% населения РК имеет доступ к электронным услугам через eGov

    Республиканский центр электронного здравоохранения вернули в Минздрав

    Постановление введено в действие с 11 февраля 2025 года.

    17 февраля 2025 14:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Правительство внесло изменения в свое постановление об определении уполномоченной организации в области цифрового здравоохранения, передает Zakon.kz.

    «Определить республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения „Республиканский центр электронного здравоохранения“ Министерства здравоохранения Республики Казахстан уполномоченной организацией в области цифрового здравоохранения», — говорится в документе.

    Ранее Республиканский центр электронного здравоохранения (РЦЭЗ) находился в ведении Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. В Казахстане планируют изменить порядок оплаты медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.