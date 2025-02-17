Республиканский центр электронного здравоохранения вернули в Минздрав

Постановление введено в действие с 11 февраля 2025 года.

Правительство внесло изменения в свое постановление об определении уполномоченной организации в области цифрового здравоохранения, передает Zakon.kz.

«Определить республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения „Республиканский центр электронного здравоохранения“ Министерства здравоохранения Республики Казахстан уполномоченной организацией в области цифрового здравоохранения», — говорится в документе.

Ранее Республиканский центр электронного здравоохранения (РЦЭЗ) находился в ведении Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. В Казахстане планируют изменить порядок оплаты медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС.