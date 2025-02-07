В Алматы создадут Центр организации дорожного движения

6 февраля аким Алматы встретился с жителями Алмалинского района, которым рассказал о проводимой работе по регулированию дорожного движения на дорогах.

По словам градоначальника, в южной столице активно ведется работа по повышению безопасности на дорогах и управлению трафиком. На сегодня эти функции закреплены за департаментом полиции, но МВД одобрило передачу части функций по управлению трафиком акимату города, передает Zakon.kz.

«Поэтому мы планируем создать Центр организации дорожного движения, которого в городе никогда не было. Сейчас мы готовимся к реализации этого масштабного проекта», — сообщил Ерболат Досаев.

Аким отметил, что в текущем году в мегаполисе также будет продолжена модернизация светофорных объектов. На сегодня 93 из существующего 591 светофорного объекта доукомплектованы европейским электронным оборудованием, что позволило внедрить систему адаптивного управления.

В текущем году планируется продолжить модернизацию оставшихся 498 светофорных объектов. После завершения работ будет обеспечено регулирование дорожного движения на перекрестках в режиме реального времени с учетом фактической интенсивности движения по направлениям. Также предусмотрен подсчет статистики движения транспорта, работа табло обратного отсчета времени в адаптивном режиме, приоритетный пропуск специализированного транспорта.