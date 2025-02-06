Казахстанцы смогут получить юридическую консультацию с помощью искусственного интеллекта

Искусственный интеллект в нормотворчестве — очень важная часть.

Министерством юстиции разработан чат-бот с элементами искусственного интеллекта по правовому консультированию граждан, который проходит тестирование и дообучение в опытной среде мобильного приложения Zan Komegi. Об этом сообщил вице-министр юстиции РК Бекболат Молдабеков.

Спикер пояснил, что в приложениях Zanbar и IPrav имеется рейтинг адвокатов и юридических консультантов, который можно использовать в приложении Е-Zan Komegi для повышения объективности оценки ввиду большего количества оценивающих.

«Искусственный интеллект в нормотворчестве — очень важная часть. К примеру, мы создали рабочую группу с университетами Казахстана — КазНИТУ, КарГУ, КазНУ и другими. В следующие три года университет имени К. Сатпаева будет разрабатывать ИИ, который будет помогать гражданам получать консультирование. С коллегами заключаем меморандум. У КазНУ им. Аль-Фараби есть суперкомпьютер, чтобы на нем могли все модули искусственного интеллекта запускать внутри Казахстана. Также мы работаем с рынками, бизнес-средой. Это компании, которые разрабатывают такие мобильные приложения, как Zanbar, IPrav», — сообщил Бекболат Молдабеков.

По его словам, главная цель разрабатываемых проектов — повышение правовой грамотности населения.

«С Политехом в следующем месяце будем открывать юридические клиники. То есть, это так называемый ЦОН для граждан, но там будут сидеть юристы. Любой гражданин может прийти в Политех и проконсультироваться. Наша главная задача — чтобы у граждан была юридическая защита. Понятно, что у нас нет столько адвокатов и юрконсультантов. Главное, чтобы граждане получали ответы на вопросы с помощью ИИ и мобильных приложений», — резюмировал вице-министр юстиции.