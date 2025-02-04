МЦРИАП завершило реализацию проекта «Национальная инфраструктура пространственных данных»

НИПД позволяет скачивать картографические материалы, создавая возможности для казахстанских стартапов, картографических и IT-компаний разрабатывать и предлагать бизнесу и гражданам свои сервисы аналогично Google maps, Yandex такси и т.д.

Как сообщают в МЦРИАП, в рамках проекта достигнуты значимые результаты в области геодезии, картографии и цифровой трансформации пространственных данных.

Основные достижения проекта:

— Модернизированы государственные геодезические, нивелирные и гравиметрические сети.

— Установлена современная государственная система координат QazTRF-23 (Qazaqstan Terrestrial Reference Frame 2023, Казахстанская земная координатная отсчетная основа 2023 года), закрепленная сетью постоянно действующих референцных станций (CORS) (взамен системы координат 1942 года).

— Разработаны параметры трансформации (ключи пересчета, матрица деформаций) между системами координат.

— Создана Единая цифровая картографическая основа в QazTRF-23, которая включает карты всей территории республики в масштабах 1:25 000, 1:100 000, планы городов и районных центров в масштабе 1:2 000.

— Создана Единая ортофотомозаика в QazTRF-23, которая включает материалы аэро- и космосъемки всей территории республики в масштабе 1:25 000, материалы аэросъемки городов и районных центров в масштабе 1:2 000.

— Разработана ИС «Государственное геодезическое обеспечение» (ggo.gov.kz), которая обеспечивает управление сетью CORS, распространение QazTRF-23, автоматизацию услуг и функций по отнесению постоянно действующих референцных станций, пассивного геодезического пункта к государственной геодезической сети, обратную связь о состоянии геодезических пунктов от субьектов геодезической и картографической деятельности, предоставление корректирующей информации (поправки координат) ГНСС-приемникам для работы в режиме реального времени (RTK), трансформации координат между открытыми системами координат. Кроме того, в системе опубликован каталог координат геодезических пунктов в QazTRF-23.

— Разработана и введена в промышленную эксплуатацию ИС «Государственный геопортал НИПД» (map.gov.kz), который является единой цифровой картографической платформой, где опубликованы ЕЦКО и единая ортофотомозаика всей территории республики, городов и районных центров. Также платформа включает ссылки на пространственные данные, информационные системы, геопорталы, геосервисы и их метаданные центральных и местных государственных органов (границы АТЕ, ВЗиП, транспортная инфраструктура и др.). В ИС «Государственный геопортал НИПД» с помощью инструмента «Создать свою карту» можно собрать различные данные на одну карту, что позволяет учитывать всю имеющуюся информацию о местности при принятии решения.

Все картографические материалы и пространственные данные опубликованы на Государственном геопортале НИПД, обеспечивая доступ к геопривязанной информации в цифровом формате. Онлайн-картографический сервис НИПД позволяет скачать картографические материалы, тем самым создавая условия для казахстанских стартапов, картографических и IT-компаний разрабатывать и предлагать бизнесу и гражданам свои сервисы аналогично Google maps, Yandex такси, справочника 2ГИС и т. п.