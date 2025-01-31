«Казпочта» будет доставлять лекарства в села

Сенаторы приняли поправки по вопросам оказания услуг связи, госзакупок, транспорта и почты.

Как отметил руководитель аппарата Сената Максим Споткай, теперь появляется возможность вручать посылки третьим лицам благодаря подтверждению через пин-код. Также «Казпочта» сможет хранить и доставлять лекарства, в том числе в отдаленные села. Предусмотрен также отказ от почтовых ящиков в связи с отсутствием востребованности и размещение «почтоматов» в жилых комплексах, передает Kazpravda.kz.

Вводится проект «Социальный кошелек», который должен минимизировать нецелевое использование средств соцпомощи и обеспечить их отслеживаемость. Эти и другие нормы были одобрены сенаторами и направлены на подпись главе государства.