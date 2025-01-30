До конца 2025 года планируется разработать информационную систему по водным ресурсам

Разрабатываемая ИС позволит модернизировать управление водным хозяйством, повысить эффективность использования водных ресурсов и их прогнозирования, обеспечит мониторинг текущего состояния.

Будет оцифровано и внесено в систему 17 736 рек и 2 949 малых озер, границы Каспийского и Аральского морей, 8 водохозяйственных бассейнов и 77 водохозяйственных участков, 377 магистральных каналов, 56 прудов, 297 водохранилищ и 548 дамб на территории страны.

Кроме того, к работе привлечена подведомственная организация Министерства водных ресурсов и ирригации — Информационно-аналитический центр водных ресурсов. Эта структура занимается сбором и обработкой всех данных в сфере водного хозяйства, краткосрочным и долгосрочным прогнозированием, моделированием и другими работами.

Разрабатываемая информационная система позволит модернизировать управление водным хозяйством, повысить эффективность использования водных ресурсов и их прогнозирования, а также обеспечит мониторинг их текущего состояния. Основная задача системы — обеспечение прозрачности, автоматизации и анализа при принятии решений, связанных с использованием и охраной водных ресурсов.

«Внедрение системы позволит создать единую цифровую платформу для учета и управления водными ресурсами, повысить прозрачность и эффективность их использования, а также делать более качественный анализ и прогнозы для предотвращения чрезвычайных ситуаций. На сегодня завершается разработка модулей для учета воды и оперативного мониторинга текущего состояния водных ресурсов. После окончания этой работы планируется пилотное тестирование системы и обучение пользователей», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.