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    3 причины оформить микрокредит через цифровую карту

    Например, в Solva вы можете выпустить карту бесплатно, а микрокредит на нее получить в размере до 300 000 тг.

    28 января 2025 13:32, Profit.kz
    Рубрики: Новинки

    Микрокредитование на карту набирает популярность благодаря простоте и удобству. Для этого вам понадобится только цифровая карта и немного свободного времени для оформления услуги. Например, в Solva вы можете выпустить карту бесплатно, а микрокредит на нее получить в размере от 100 000 до 300 000 ₸. Рассмотрим несколько причин взять микрокредит таким способом.

    Вы быстро получаете деньги

    Одним из главных преимуществ микрокредитования является скорость оформления и получения средств. Процедура оформления микрозайма не потребует много времени. При этом вы можете воспользоваться онлайн-сервисом и получить нужную сумму, не выходя из дома, в транспорте или за чашкой кофе. Главное — чтобы был интернет и паспорт под рукой.

    Если вам срочно нужны деньги, то этот способ оптимален. К примеру, если сломался телефон или вышел из строя бытовой прибор, микрокредит будет оперативным и простым решением.

    Вы можете сразу же пользоваться средствами

    Средства, поступившие на карту, можно тут же использовать для оплаты товаров, услуг или снятия наличных. Что вы можете делать с ними:

    • приобретать товары в интернет-магазинах;
    • покрывать расходы на медицинские услуги;
    • оплачивать обучение или онлайн-курсы;
    • проводить любые платежи через терминалы.

       

    Микрокредит не вынуждает вас идти на компромисс с собственным комфортом.

    Удобные условия погашения

    Погашайте микрокредит с умом и удобством. Для этого стоит проанализировать все предложения на рынке и выбрать подходящий вариант.

    Например, в Solva предлагают бонусы за все ваши покупки цифровой картой. Они составляют 10% от суммы оплаты, но за месяц — не более  20 000 ₸. Эти бонусы вы можете после списывать в пользу погашения микрокредита. Кстати, контролировать траты и платежи удобнее через приложение.

    Итак, микрокредит с помощью цифровой карты — это простой и удобный способ, как вы можете быстро получить микрозайм на ваши потребности. Выбирайте приемлемые условия, а если сомневаетесь, проконсультируйтесь с менеджером.

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