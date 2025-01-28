3 причины оформить микрокредит через цифровую карту

Например, в Solva вы можете выпустить карту бесплатно, а микрокредит на нее получить в размере до 300 000 тг.

Микрокредитование на карту набирает популярность благодаря простоте и удобству. Для этого вам понадобится только цифровая карта и немного свободного времени для оформления услуги. Например, в Solva вы можете выпустить карту бесплатно, а микрокредит на нее получить в размере от 100 000 до 300 000 ₸. Рассмотрим несколько причин взять микрокредит таким способом.

Вы быстро получаете деньги

Одним из главных преимуществ микрокредитования является скорость оформления и получения средств. Процедура оформления микрозайма не потребует много времени. При этом вы можете воспользоваться онлайн-сервисом и получить нужную сумму, не выходя из дома, в транспорте или за чашкой кофе. Главное — чтобы был интернет и паспорт под рукой.

Если вам срочно нужны деньги, то этот способ оптимален. К примеру, если сломался телефон или вышел из строя бытовой прибор, микрокредит будет оперативным и простым решением.

Вы можете сразу же пользоваться средствами

Средства, поступившие на карту, можно тут же использовать для оплаты товаров, услуг или снятия наличных. Что вы можете делать с ними:

приобретать товары в интернет-магазинах;

покрывать расходы на медицинские услуги;

оплачивать обучение или онлайн-курсы;

проводить любые платежи через терминалы.

Микрокредит не вынуждает вас идти на компромисс с собственным комфортом.

Удобные условия погашения

Погашайте микрокредит с умом и удобством. Для этого стоит проанализировать все предложения на рынке и выбрать подходящий вариант.

Например, в Solva предлагают бонусы за все ваши покупки цифровой картой. Они составляют 10% от суммы оплаты, но за месяц — не более 20 000 ₸. Эти бонусы вы можете после списывать в пользу погашения микрокредита. Кстати, контролировать траты и платежи удобнее через приложение.

Итак, микрокредит с помощью цифровой карты — это простой и удобный способ, как вы можете быстро получить микрозайм на ваши потребности. Выбирайте приемлемые условия, а если сомневаетесь, проконсультируйтесь с менеджером.