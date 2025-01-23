Мажилис одобрил создание Единого реестра отечественных производителей

Он заменит два сертификата.

Еще в 2023 году Президент в своем Послании народу Казахстана отметил необходимость создания Реестра отечественных производителей. Согласно принятому в мажилисе реестру, единственным подтверждением статуса отечественного товаропроизводителя станет его присутствие в реестре. Для включения в реестр предприниматель должен будет подать заявку. Первый этап будет полностью цифровым, а на втором этапе будет проходить оценка производства по количеству выполняемых технологических операций. Создаваемый реестр позволит исключить человеческий фактор и коррупцию, заявляли ранее депутаты при обсуждении проекта, передает Sputnik.

Реестр призван заменить действующие сертификаты формы СТ-KZ и индустриальный сертификат. Товаропроизводители смогут подавать заявки на включение в реестр посредством личного кабинета. После цифровой верификации и оценки производства выездной комиссией Министерства промышленности и строительства с привлечением отраслевых госорганов и ассоциаций будет приниматься решение о включении или невключении товаропроизводителя в реестр. Таким образом планируется исключить случаи получения мер государственной поддержки лжепроизводителями» либо производителями, не являющимися казахстанскими. То есть, производители должны доказать, что они реально производят товар, а не импортируют готовую продукцию для продажи под маркой «Сделано в Казахстане».

Предприятия, состоящие в реестре, будут иметь доступ к участию в регулируемых закупках. Переходный период для действующих сертификатов формы CT-KZ и индустриальных сертификатов предлагается продлить до 1 января 2026 года. Законопроектом также впервые даются юридические определения товара казахстанского происхождения и казахстанского товаропроизводителя.