В Казахстане запустят проект по выдаче паспортов и удостоверений через терминалы

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 31 января.

Подготовлен совместный приказ о проведении пилотного проекта по оказанию госуслуги «Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам РК» посредством терминала документирования с использованием биометрической идентификации», передает Zakon.kz.

«Реализовать пилотный проект по оказанию государственной услуги „Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам РК“ посредством терминала документирования с использованием биометрической идентификации во фронт-офисах НАО „Государственная корпорация ‚Правительство для граждан‘“ в качестве альтернативного варианта действующему порядку в городах республиканского значения и столице, административных центрах областей, а также в городе Байконыр с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года», — говорится в документах.

АО «Национальные информационные технологии» предписано на период проведения Пилотного проекта с 15 января по 31 января 2025 года обеспечить техническую возможность интеграции с информационными системами государственных органов через шлюз электронного правительства https://profit.kz/tags/egov/.

Также утвержден алгоритм реализации пилотного проекта.

Проект разработан в целях совершенствования процесса, повышения эффективности оказания государственных услуг, а также организации работы по улучшению качества обслуживания населения по вопросам выдачи паспортов и удостоверений личности граждан республики.