В Казахстане изменят правила работы почты

Депутаты на пленарном заседании в мажилисе одобрили во втором чтении законопроект по вопросам оказания услуг связи, государственных закупок, транспорта и почты.

Документ направлен на рассмотрение в Сенат. Депутат Екатерина Смышляева отметила, что деятельность почтовых операторов имеет большое стратегическое значение для страны, передает Zakon.kz.

«Поэтому сегодня почтовая отрасль переживает трансформацию. Однако в настоящее время услуги по доставке бумажных писем, периодических изданий сокращаются. В этой ситуации важно не потерять логистическую инфраструктуру почтовой связи и найти оптимальные пути развития» — озвучила она.

По ее словам, законопроектом предусматривается следующее:

— Порядок доставки меняется. Благодаря цифровым технологиям, при наличии соответствующего пин-кода или QR-кода, предоставляется возможность приема почты третьими лицами. Это также упрощает доставку товара из маркетплейса в почтовое отделение и на дом.

— Проектом предусматривается порядок размещения и использования почтаматов для приема посылок.

— Исключаются некоторые невостребованные универсальные услуги.

— Сокращается срок хранения невостребованной корреспонденции.

— Отменены устаревшие нормы по почтовой инфраструктуре.

— Продлен пилотный проект по оказанию услуг таможенного брокера. Почта продолжит обеспечивать процесс растаможки товаров с мировых маркеплейсов, а пользователям не нужно будет заниматься этим отдельно.

— Приняты нормы по сохранению почтовой инфраструктуры. При закрытии филиалов почты оператор должен проинформировать об этом местные исполнительные органы за 3 месяца до закрытия. Акимат при этом сможет принимать меры по сохранению почтовых отделений.

— Национальный оператор почты сможет заниматься доставкой и хранением лекарств и медицинских изделий. Прежде всего — льготных. В будущем это позволит обеспечить доставку медикаментов в самые отдаленные села.

— Законопроектом дается правовой статус социальному кошельку. Это новый цифровой подход к оказанию мер государственной поддержки. Он позволит исключить коррупцию и приписки, сделает меры поддержки доступнее для граждан.

Кроме того, предусмотрены дополнительные мероприятия по защите информации, обеспечению президентской связи. Также ряд норм направлен на развитие рынка почтовой связи и уточнение полномочий регулятора в данной сфере.