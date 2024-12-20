В Кыргызстане приняли закон о штрафах за оскорбление и клевету в интернете

Документ вступит в силу после подписания президентом.

Жогорку Кенеш Кыргызстана принял закон о штрафах за оскорбление и клевету в интернете. Штраф для физических лиц составит 20 тысяч сомов, для юридических — 65 тысяч. Законопроект поддержали 68 депутатов, против выступили четверо, передает Sputnik.

Проект закона внес в ЖК кабинет министров. Изначально предлагалось дополнить Кодекс о правонарушениях КР статьей, согласно которой оскорбление и клевета в СМИ или интернете будут наказываться штрафом в размере 100 тысяч сомов (для юрлиц — 200 тысяч). Президент Садыр Жапаров поддержал законопроект, но выступил против больших штрафов.