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    В Кыргызстане приняли закон о штрафах за оскорбление и клевету в интернете

    Документ вступит в силу после подписания президентом.

    20 декабря 2024 07:05, Profit.kz
    Рубрики: Соседи

    Жогорку Кенеш Кыргызстана принял закон о штрафах за оскорбление и клевету в интернете. Штраф для физических лиц составит 20 тысяч сомов, для юридических — 65 тысяч. Законопроект поддержали 68 депутатов, против выступили четверо, передает Sputnik.

    Проект закона внес в ЖК кабинет министров. Изначально предлагалось дополнить Кодекс о правонарушениях КР статьей, согласно которой оскорбление и клевета в СМИ или интернете будут наказываться штрафом в размере 100 тысяч сомов (для юрлиц — 200 тысяч). Президент Садыр Жапаров поддержал законопроект, но выступил против больших штрафов.

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