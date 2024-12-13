Искусственный интеллект будет использоваться для изучения геологических данных в РК

В рамках Концепции развития геологической отрасли Казахстана реализуются мероприятия по повышению эффективности государственного геологического изучения недр, в том числе пересматриваются подходы к изучению недр.

По каждой площади предлагается проведение дистанционного зондирования земли с применением методов спектрального анализа для выявления аномалий. Аэрогеофизические исследования с детализацией работ на выявленных аномалиях при помощи спектрального анализа позволят обнаружить «слепые» и оконтурить близповерхностные объекты. Об этом рассказал председатель Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК Ерлан Акбаров.

Следующий этап — проведение наземных работ и съемка в масштабе 1:50 000 с отбором и лабораторным анализом проб для качественного подтверждения выявленных перспектив. При этом предлагается проведение аукциона по результатам каждого этапа изучения недр с определением стартового размера подписного бонуса с учетом затрат государства. За период с 2018 по 2024 год недропользователям выдано 302 лицензии на ГИН в целях проведения геологосъемочных и (или) геофизических работ.

«Анализ проектной стоимости работ, указанной в плане обладателей лицензий, показывает, что общая стоимость расходов на изучение составила более 32 млрд тенге. В настоящее время осуществляется процесс перехода выдачи лицензий на геологическое изучение недр в электронный формат. С середины текущего года лицензии будут выдаваться в формате госуслуги», — сообщил представитель ведомства.

Современные геофизические работы (как, например, аэрогеофизические исследования) являются единственным способом быстрой разработки качественной информации о структуре недр. В рамках пилота будет предусмотрен охват проектом перспективных регионов Казахстана, в том числе Северо-Балхашской и Калба-Нарымской зон. Также будут определены новые перспективные территории.

Кроме того, в рамках цифровизации геологических данных планируется использование искусственного интеллекта и инновационных методов обработки информации. В мае этого года между Тау-Кен Самрук и Ivanhoe Electric было заключено соглашение о сотрудничестве для проведения совместной геологоразведки.

«Для целей автоматизации сферы геологии ведется работа по созданию Единой платформы недропользования Minerals.e-qazyna.kz. На ней реализован бесшовный оцифрованный процесс: от подачи заявки инвестором на разведку/добычу до ее аукциона и выдачи лицензии. За основу была взята модель геопортала Финляндии», — рассказал спикер.

Разработана интерактивная карта, размещено более 60 тыс. геологических отчетов, автоматизирована функция подачи отчетности недропользователей в электронном виде.