Казахтелеком и прокуратура Алматы будут совместно бороться с телефонным мошенничеством

Стороны подписали соответствующий меморандум.

Антифрод-системами операторов Казахтелеком и Кселл уже было выявлено более 5 000 мошеннических вызовов с подменой международных номеров на сотовые номера казахстаецев. На основе этих данных прокуратурой Алматы выявляются источники несанкционированного трафика. В результате было обнаружено 4 оборудования Sim-Box для организации мошеннических звонков.

«Казахтелеком ведет активную борьбу с телефонным мошенничеством. В компании установлена антифрод-система, разработанная специально для нас. За 11 месяцев текущего года в рамках антифрод-мероприятий заблокировано свыше 5 млн звонков мошеннического характера на сети Казахтелекома. Работа по отработке фрод инцидентов происходит в режиме 24/7. При получении информации о пострадавшем от рук мошенников абоненте, производится анализ трафика, в антифрод-системе тут же выставляются новые правила для блокировок, чтобы исключить повторения подобного преступления», — отметил управляющий директор по информационной безопасности АО «Казахтелеком» Дмитрий Тыртышный.

В настоящее время находящиеся за пределами Казахстана мошенники, использующие IP и SIP телефонию, не могут дозвониться на городские номера граждан казахстанцев. Специальная система распознает их звонки и осуществляет блокировку, что позволило не просто снизить уровень телефонных мошенничеств, но и полностью их остановить. Если в прошлом году от действий мошенников пострадало более 900 граждан, с общим ущербом в 1,9 млрд тенге, то с момента внедрения системы мошенникам не удалось обмануть ни одного абонента.

«Казахтелеком не только блокирует вызовы на своей сети, но и ведет активную работу с международными операторами по выявлению источника звонков. Это мелкие транзитные операторы, которые зарегистрированы в странах Прибалтики, Гонконге, Кипре, Великобритании, но сотрудниками и руководителями которых являются граждане постсоветского пространства», — заключил Дмитрий Тыртышный.

Из-за того, что операторы начали блокировать мошеннические телефонные звонки, преступники стали использовать возможности мобильных приложений WhatsApp и Telegram, с помощью которых они дозваниваются до доверчивых граждан.