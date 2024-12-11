Казахстан входит в топ-30 стран по индексу электронного участия

Наша страна стабильно входит в топ-30 по этому показателю, оставаясь в когорте сильнейших среди 293 государств, участвующих в рейтинге.

В рейтинге стран 2024 года по индексу электронного участия (E-Participation Index, EPI), согласно данным ООН, Казахстан занял 27 место, разделив его с Арменией. Для сравнения: среди остальных стран СНГ, помимо Армении, разделившей место с Казахстаном, Молдова заняла лишь 49 место, Узбекистан — 53, Россия — 66, Азербайджан и Беларусь — 88, Кыргызстан — 94, Таджикистан — 141, а Туркменистан — и вовсе лишь 189, передает Ranking.kz. Лидирует в рейтинге Украина, в топ-3 на равных входят также Япония и Дания. Замыкают же рейтинг с нулевыми достижениями Коморские острова и Северная Корея.

EPI страны отражает механизмы электронного участия, которые использует правительство по сравнению со всеми другими государствами. Цель этой меры не в том, чтобы предписывать какую-либо конкретную практику, а скорее в том, чтобы дать представление о том, как разные страны используют онлайн-инструменты для продвижения взаимодействия между правительством и народом, а также между людьми, на благо всех.

В целом в РК действительно вполне активно применяется цифровизация для максимального вовлечения как граждан, так и предпринимателей. Хороший пример — автоматизация процесса тарифного и ценового регулирования через базу «Монополист». Напомним: в 2018 году для сокращения затрат бизнеса, связанных с предоставлением информации в рамках тарифного и ценового регулирования, была внедрена автоматизированная система — база «Монополист». Этот программный продукт разработан Комитетом по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Министерства национальной экономики РК для обработки информации, уведомлений и отчетности субъектов естественных монополий (СЕМ) и субъектов общественно значимых рынков (СОЗР). Автоматизация через базу «Монополист» сделала процессы тарифообразования для населения более прозрачными, минимизировала коррупционные риски и продвинула цифровую трансформацию Казахстана. Так, ранее СЕМ подавали заявки и отчеты в бумажном формате. Документы требовалось подшивать, нумеровать и предоставлять в больших объемах, что представляло собой трудоемкий и затратный процесс. При этом доступ к этим материалам имели только сотрудники уполномоченного органа и сами монополисты, что ограничивало прозрачность процесса для граждан РК.

Более того, в 2023 году в эксплуатацию была введена обновленная версия базы «Монополист», ставшая новой вехой цифровизации СЕМ. Ранее заявки и отчеты СЕМ и СОЗР направлялись в базу в виде отсканированных документов. В обновленной базе данные тарифных смет и инвестиционных программ субъектов-монополистов попадают в систему уже в цифровом формате. База «Монополист» была создана для увеличения прозрачности образования тарифов и цен. Теперь любой пользователь с доступом к интернету может просматривать документы субъектов, где доступны заявки, отчеты и другая информация, предоставляемая монополистами.

В базе уже зарегистрировано более 1 800 субъектов естественных монополий, через систему подано и обработано около 16 000 документов. База продолжает совершенствоваться и расширять функционал.