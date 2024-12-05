Глобальный технологический бренд HONOR представил в Казахстане новый HONOR X9c

В Казахстане официально представлен новый смартфон.

Это новое пополнение популярной линейки смартфонов серии Х, миссия которой — сделать новейшие высокие технологии доступными каждому. HONOR X9c устанавливает новый стандарт качества в среднем ценовом сегменте благодаря исключительной прочности, длительному времени автономной работы, превосходному качеству дисплея, возможностям фотографирования и интеллектуальным функциям на основе ИИ.

Прочность и защита 360°

HONOR X9c оснащен новейшей технологией HONOR Anti-Drop Display, которая обеспечивает защиту от падений с высоты до 2 метров. Улучшенное закаленное стекло и специальный защитный экран гарантируют надежность, а уникальный дизайн с изогнутыми гранями защищает углы устройства. Смартфон также защищен трехслойной защитой от воды по стандарту IP65M. Это значит, что он выдерживает погружение в воду на глубину до 25 см в течение 5 минут. А специальная функция управления с мокрыми пальцами гарантирует комфортное использование в любых условиях.

«HONOR продолжает задавать стиль в сегменте смартфонов для людей с активным образом жизни. HONOR X9c предлагает казахстанцам идеальное сочетание высоких технологий, премиального дизайна и надежности. Высокое качество съемки вкупе с всесторонней защитой и автономностью дают обладателю HONOR X9c абсолютную свободу как в творчестве, так и в повседневных задачах», говорит Джонибек Вэй, региональный директор HONOR:

Мощная батарея и быстрая зарядка

HONOR X9c стал первым смартфоном в среднем ценовом сегменте с кремний-углеродной батареей емкостью 6600 мА/ч. Она обеспечивает до 48,4 часов потокового воспроизведения музыки и 25,8 часов просмотра видео на одном заряде. В сочетании с системой управления энергией HONOR устройство сохраняет работоспособность в экстремальных температурах, позволяя совершать звонки на протяжении 20 часов при -30°C и до 30 часов при 55°C. Даже если заряд батареи опустится до 2%, ИИ оптимизирует работу устройства и позволит совершить звонок продолжительностью до 50 минут. Технология 66W HONOR SuperCharge обеспечивает быструю зарядку, а система AI Safe Charging гарантирует безопасность батареи и устройства.

Ультра-четкий экран с защитой зрения

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой 1,07 млрд цветов и разрешением 1.5K. Яркость HDR достигает 4000 нит, обеспечивая четкую и насыщенную картинку. Частота обновления 120 Гц делает интерфейс невероятно плавным. HONOR X9c оснащен системами защиты зрения, что гарантирует безопасность глаз даже при продолжительном использовании.

Фотокамера профессионального уровня с функциями ИИ

Основная камера HONOR X9c оснащена 108-Мп сенсором с технологией объединения пикселей 9-в-1 для получения детализированных и ярких снимков даже в условиях низкой освещенности. Три режима портретной съемки (1x, 2x и 3x) позволяют создавать портреты высокого качества. Технология OIS минимизирует размытость, а функции ИИ, такие как AI Motion Sensing и AI Eraser, упрощают процесс обработки изображений.

Стильный дизайн и интеллектуальный интерфейс

HONOR X9c весит всего 189 г и имеет толщину 7,98 мм. Смартфон работает на базе MagicOS 8.0 на Android 14, предлагая комфортный пользовательский опыт взаимодействия со всеми функциями устройства.

Цвета, цены и доступность

HONOR X9c представлен в трех стильных цветах: Титановый фиолетовый, Нефритовый голубой и Полночный черный. Смартфон доступен во всех официальных точках продаж по цене 199990 тенге с конфигурацией памяти 8+256 и 209990 тенге с конфигурацией памяти 12+256. С адресами магазинов, а также детальным описанием устройства можно познакомиться по ссылке.

Наш подробный обзор новинки.