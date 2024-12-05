Казахстанцы могут запретить себе участвовать в азартных играх и пари сроком до 10 лет

Это можно сделать через eGov Mobile.

Ранее пользователи могли выбрать срок запрета от 6 до 12 месяцев, теперь максимальный срок самостоятельного отказа от участия в азартных играх и пари может составлять 10 лет. Воспользоваться сервисом можно в мобильном приложении eGov Mobile.

Сервис значительно сокращает время обработки заявок и упрощает процесс установки самостоятельного запрета на участие в азартных играх. Он предоставляет возможность любому гражданину ограничить доступ ко всем лицензированным игровым площадкам и онлайн-платформам букмекеров. Важно подчеркнуть, что услуга доступна исключительно для лиц старше 21 года.

Чтобы получить услугу, необходимо:

- авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти во вкладку «Услуги» → «Спорт»;

- выбрать «Сервис по ограничению участия в азартных играх и (или) пари»;

- указать год и месяц окончания ограничения, нажать «Заказать услугу»;

- подписать заявку с помощью кода быстрого доступа, Face ID/Touch ID.

После подачи заявки пользователь автоматически вносится в перечень лиц, ограниченных от участия в азартных играх, без возможности отзыва заявки. Для тех, кто ранее уже оформлял ограничение, доступна функция продления срока его действия. При повторной подаче заявки система уведомит пользователя о текущем статусе ограничения и предложит продлить его.

Обновленный функционал реализован при сотрудничестве Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотореи Министерства туризма и спорта РК.