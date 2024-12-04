Rocket Conf 24: итоги

29 ноября в Алматы прошла конференция, посвященная финтеху в современном мире.

На Rocket Conf 24 собрались представители таких компаний, как Halyk Bank, BiGroup, Bereke Bank, Colvir Software Solutions, Tele2 Kazakhstan, Jusan Invest, Home Credit Bank, Nurbank, Yandex Qazaqstan и др.

Участники мероприятия обсудили ключевые темы:

— Запуск необанков и маркетплейсов финансовых услуг;

— Цифровая трансформация в банковской сфере;

— Платформа для автокредитования и рассрочек;

— Внедрение финтех-решений в маркетплейсах, строительстве и классифайдах.

Мероприятие стало площадкой для обсуждения новых трендов и поиска эффективных решений для бизнеса в условиях стремительных изменений рынка и финансового сектора. Банковские сервисы активно внедряются в различные области, а цифровые платформы становятся важной частью современного рынка.

Ждем всех на Rocket Conf 25!