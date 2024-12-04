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Ветроэлектростанцию на 100 мВт построят в Туркестанской области

    Rocket Conf 24: итоги

    29 ноября в Алматы прошла конференция, посвященная финтеху в современном мире.

    4 декабря 2024 13:09, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    На Rocket Conf 24 собрались представители таких компаний, как Halyk Bank, BiGroup, Bereke Bank, Colvir Software Solutions, Tele2 Kazakhstan, Jusan Invest, Home Credit Bank, Nurbank, Yandex Qazaqstan и др.

    Участники мероприятия обсудили ключевые темы:

    — Запуск необанков и маркетплейсов финансовых услуг;
    — Цифровая трансформация в банковской сфере;
    — Платформа для автокредитования и рассрочек;
    — Внедрение финтех-решений в маркетплейсах, строительстве и классифайдах.

    Мероприятие стало площадкой для обсуждения новых трендов и поиска эффективных решений для бизнеса в условиях стремительных изменений рынка и финансового сектора. Банковские сервисы активно внедряются в различные области, а цифровые платформы становятся важной частью современного рынка.

    Ждем всех на Rocket Conf 25!

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