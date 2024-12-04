Rocket Conf 24: итоги
29 ноября в Алматы прошла конференция, посвященная финтеху в современном мире.
На Rocket Conf 24 собрались представители таких компаний, как Halyk Bank, BiGroup, Bereke Bank, Colvir Software Solutions, Tele2 Kazakhstan, Jusan Invest, Home Credit Bank, Nurbank, Yandex Qazaqstan и др.
Участники мероприятия обсудили ключевые темы:
— Запуск необанков и маркетплейсов финансовых услуг;
— Цифровая трансформация в банковской сфере;
— Платформа для автокредитования и рассрочек;
— Внедрение финтех-решений в маркетплейсах, строительстве и классифайдах.
Мероприятие стало площадкой для обсуждения новых трендов и поиска эффективных решений для бизнеса в условиях стремительных изменений рынка и финансового сектора. Банковские сервисы активно внедряются в различные области, а цифровые платформы становятся важной частью современного рынка.
Ждем всех на Rocket Conf 25!