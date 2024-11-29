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    Справку 073/у могут получить казахстанцы в три клика на портале eGov

    Медицинская справка формы 073/у — обязательный документ для всех водителей, который подтверждает отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством.

    29 ноября 2024 12:01, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Пользователи портала eGov могут получить медицинскую справку формы 073/у, подтверждающую, что получатель в состоянии управлять транспортным средством. Новая услуга значительно упрощает процесс оформления, продления и восстановления водительского удостоверения.

    Ранее граждане получали эту справку в бумажном виде после прохождения медицинского осмотра у четырех профильных специалистов (терапевта, психиатра-нарколога, офтальмолога и отоларинголога). Благодаря новой услуге, процесс получения медицинской справки на портале eGov стал проще. Теперь пользователь получает справку в электронном формате после завершения медицинского осмотра, а цифровой документ автоматически сохраняется в единой базе данных.

    Как получить услугу онлайн:

    — авторизоваться на портале eGov и перейти в раздел «Здравоохранение — Медицинская помощь»
    — выбрать услугу «Выдача медицинской справки по форме № 073/у»
    — подписать запрос одним из доступных методов подписания.

    В результате получения услуги медицинская справка с заключениями специалистов будет доступна в личном кабинете пользователя в формате PDF. Справка действительна в течение одного года с момента ее получения.

    Новая услуга была реализована при сотрудничестве Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства здравоохранения.

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