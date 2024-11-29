Справку 073/у могут получить казахстанцы в три клика на портале eGov

Медицинская справка формы 073/у — обязательный документ для всех водителей, который подтверждает отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством.

Пользователи портала eGov могут получить медицинскую справку формы 073/у, подтверждающую, что получатель в состоянии управлять транспортным средством. Новая услуга значительно упрощает процесс оформления, продления и восстановления водительского удостоверения.

Ранее граждане получали эту справку в бумажном виде после прохождения медицинского осмотра у четырех профильных специалистов (терапевта, психиатра-нарколога, офтальмолога и отоларинголога). Благодаря новой услуге, процесс получения медицинской справки на портале eGov стал проще. Теперь пользователь получает справку в электронном формате после завершения медицинского осмотра, а цифровой документ автоматически сохраняется в единой базе данных.

Как получить услугу онлайн:

— авторизоваться на портале eGov и перейти в раздел «Здравоохранение — Медицинская помощь»

— выбрать услугу «Выдача медицинской справки по форме № 073/у»

— подписать запрос одним из доступных методов подписания.

В результате получения услуги медицинская справка с заключениями специалистов будет доступна в личном кабинете пользователя в формате PDF. Справка действительна в течение одного года с момента ее получения.

Новая услуга была реализована при сотрудничестве Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства здравоохранения.